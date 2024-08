Auslosung zur Champions League: Große Namen – auf diese acht Gegner trifft der VfB Stuttgart

1 Die Vorfreude auf die Champions League ist riesig beim VfB – da der Club jetzt seine Gegner kennt. Foto: Pressefoto Baumann/Cathrin Müller

Die Stuttgarter werden sich in der Königsklasse mit mehreren europäischen Topteams messen. Die Kontrahenten im Überblick.











Link kopiert

Der VfB Stuttgart bekommt es in der Champions League mit klangvollen Namen zu tun. Am Donnerstag wurden bei der Auslosung der Hauptrunde in Monaco per Computer die acht Kontrahenten des Bundesligisten aus Bad Cannstatt ermittelt – und die haben es durchaus in sich. Der VfB trifft auf:

Real Madrid (Auswärtsspiel)

Paris Saint-Germain (Heimspiel)

Atalanta Bergamo (Heimspiel)

Juventus Turin (Auswärtsspiel)

Young Boys Bern (Heimspiel)

Roter Stern Belgrad (Auswärtsspiel)

Sparta Prag (Heimspiel)

Slovan Bratislava (Auswärtsspiel)

Der erste Spieltag findet vom 17. bis zum 19. September statt, der achte und letzte am 29. Januar 2025. Welches VfB-Spiel an welchem Datum ausgetragen wird, steht voraussichtlich am Samstag fest. Dann will der Europäische Fußballverband Uefa die genauen Spielpläne veröffentlichen.