Auslosung: WFV-Pokal: Besonderes Spiel für Domenic Brück

Der TSV Köngen tritt in der 1. Runde gegen den 1. Göppinger SV an.











Link kopiert

Die Begegnungen der 1. Runde des württembergischen Verbandspokals der Fußballer stehen fest. Aus der Region sind bei den Spielen am 26. und 27. Juli drei Mannschaften dabei: Verbandsligist FC Esslingen sowie die Landesligisten FV Neuhausen und TSV Köngen. Der FCE empfängt im Oberligisten VfR Aalen einen großen Namen, die Neuhausener treten beim Ligakonkurrenten VfL Kirchheim an.

Für Coach Domenic Brück vom Aufsteiger Köngen wird das Heimspiel in der 1. WFV-Pokalrunde gegen den 1. Göppinger SV ein besonderes Spiel, denn er war lange Jahre Kapitän des Gegners und verabschiedete sich im Sommer 2024 mit dem Aufstieg in die Regionalliga. Mittlerweile treten die Göppinger wieder in der Oberliga an.