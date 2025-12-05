Auslosung in Washington: Mexiko und Südafrika eröffnen Fußball-WM 2026

1 In Washington wurden die Gruppen für die Fußball-WM 2026 ausgelost. Foto: Alex Brandon/AP/dpa

Die Auftaktpartie des XXL-Turniers im kommenden Sommer steht. Es gibt eine Neuauflage. Mexiko trifft auf Südafrika - und will es besser machen als Gastgeber Katar im Winter 2022.











Washington - Co-Gastgeber Mexiko und Südafrika bestreiten im kommenden Jahr das Eröffnungsspiel der Fußball-Weltmeisterschaft. Das ergab die Auslosung der zwölf Vorrunden-Gruppen im John F. Kennedy Center for the Performing Arts in Washington. Die WM wird 2026 erstmals mit 48 Mannschaften ausgetragen und findet in den USA, Kanada und Mexiko statt.

Die Mexikaner waren für das Eröffnungsspiel am 11. Juni im legendären Aztekenstadion in Mexiko-Stadt bereits gesetzt. Gegner Südafrika wurde ihnen aus Lostopf 3 zugelost. Schon bei der WM 2010 in Südafrika hatten die beiden Nationen das Auftaktmatch bestritten - und sich 1:1 getrennt.

Bei der WM 2022 hatte Ausrichter Katar die Eröffnungspartie mit 0:2 gegen Ecuador verloren. Den Titel bei der ersten Winter-WM der Historie sicherten sich damals die Argentinier in einem spektakulären Finale gegen Frankreich.