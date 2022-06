1 Der Knüppel hat bald ausgedient. Foto: imago/S. Steinach

Vermutlich geht es in dieser Kolumne um sportliches Fahren. Leider hat KNITZ nie so recht begriffen, was das sein soll, sportliches Fahren? Wenn einer meint, sich an keine Geschwindigkeitsbeschränkungen halten zu müssen? Oder er eine Kurvenfahrt erst dann als gelungen betrachtet, wenn die Reifen ein Quietschen von sich geben?