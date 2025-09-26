Ausgrenzung eines Künstlers: Welcher Teufel reitet die Stadt Ostfildern?
1
Ein Künstler, der unbequem sein kann: Klaus Illi. Foto: privat

Die Ausgrenzung des Künstlers Klaus Illi durch die Ostfilderner Stadtverwaltung ist ein Fall für den Gemeinderat.

Klaus Illi kann unbequem sein. Er schaut genau hin, ist ein präziser Spurensucher, geht seinen Themen mit jenem Eifer nach, der sich nicht blindem Fanatismus verdankt, sondern der Begeisterung des Verstehens, Wahrnehmens, Sichtbarmachens. Ganz so, wie es sich für einen Künstler gehört. Mit alldem kann Illi penetrant werden, manche mögen sich genervt fühlen. Namentlich in der Ostfilderner Stadtverwaltung.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-50%
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
* anschließend 9,99 € mtl.
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
  • Unkompliziert kündbar
* anschließend 9,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.