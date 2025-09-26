Ausgrenzung eines Künstlers: Welcher Teufel reitet die Stadt Ostfildern?

1 Ein Künstler, der unbequem sein kann: Klaus Illi. Foto: privat

Die Ausgrenzung des Künstlers Klaus Illi durch die Ostfilderner Stadtverwaltung ist ein Fall für den Gemeinderat.











Klaus Illi kann unbequem sein. Er schaut genau hin, ist ein präziser Spurensucher, geht seinen Themen mit jenem Eifer nach, der sich nicht blindem Fanatismus verdankt, sondern der Begeisterung des Verstehens, Wahrnehmens, Sichtbarmachens. Ganz so, wie es sich für einen Künstler gehört. Mit alldem kann Illi penetrant werden, manche mögen sich genervt fühlen. Namentlich in der Ostfilderner Stadtverwaltung.