Der heftige Regen hat sich verzogen. Die Sonne flutet das moderne Esszimmer mit der offenen Küche. Durch die vielen großen Fenster eröffnet sich ein hübscher Blick in den Garten, durch den Meisen hüpfen, und aufs Naturschutzgebiet dahinter. Ja, mit Sonne ist alles gleich viel schöner. Und auch viel lohnender. Joachim Schadow sieht das in Echtzeit auf seinem Tablet. Die 31 Solarmodule auf dem Dach seines Einfamilienhauses in Leinfelden-Echterdingen produzieren sofort Strom.

Das Eigenheim der Schadows ist ein besonderes. Das Gebäude der Effizienzhaus-Stufe 40 plus versorgt sich weitgehend autark mit Energie. Was die extra große 11,47-Kilowatt-Peak-Photovoltaikanlage auf dem nach Süden ausgerichteten Dach produziert, fließt unmittelbar in den Betrieb von Kühlschrank, Spülmaschine oder Staubsauger, der weitere Strom wird in der nahezu mannshohen Hochvoltbatterie im Keller gespeichert, und überproduziert wird teils auch noch. Bei Sonne komme man über die Photovoltaikanlage auf einen Ertrag von 60 bis 70 Kilowattstunden pro Tag. Der Batteriespeicher habe eine Kapazität von elf Kilowattstunden. „Wir sind quasi den ganzen Sommer energieautark“, sagt Alexandra Schadow. Das Mehr an Solarstrom werde ins Netz eingespeist.

Eine Kombination aus mehreren Faktoren macht das Haus so effizient

Die Schadows sind Ende 2021 in ihr Eigenheim gezogen, ein Fertighaus, erstellt in einer besonders gut isolierten Holzständerbauweise. Im Keller befindet sich neben der großen Stromspeicherbatterie die Frischluft-Wärmetechnik-Heizzentrale. Sie vereint neben Heizung und Warmwasser auch eine kontrollierte Be- und Entlüftung mit Wärmerückgewinnung aus der Abluft. „Der Strom für die Wärmepumpe kommt bei uns vom Dach“, sagt Joachim Schadow. Die Kombination aus Gebäudehülle, erneuerbarer Energie und Heiztechnik mache das Haus so effizient. Dabei hatten der Ingenieur und die Bankerin eigentlich alles ganz anders geplant. Einst stand an der Stelle ein 50er-Jahre-Haus. Das hätten sie umbauen wollen, doch sämtliche Experten hätten abgeraten. Schließlich sei die Entscheidung auf schlüsselfertiges Bauen aus einer Hand gefallen.

In die Planungen eingestiegen sind die Eheleute 2018/19, also weit vor Corona und Energiekrise. Gas war damals günstig. Dennoch hat das Duo auf erneuerbare Energien und Eigenständigkeit gesetzt. „Unser Wunsch war es immer schon ein Haus zu bauen, das mehr Energie erzeugt als es benötigt“, sagt Alexandra Schadow, Umweltfreundlichkeit und Klimaschutz hätten eine Rolle gespielt. Die Schadows sind Überzeugungstäter, aber nicht nur. „Mich hat auch gereizt, die innovativsten Technologien einzubauen“, sagt ihr Mann. Das Smart Home ist bestens vernetzt, aber auch an andere Dinge wurde gedacht: möglichst viel Barrierefreiheit auf den 180 Quadratmetern Wohnfläche, viel Grün und wenig Versiegelung draußen sowie eine Zisterne im Boden, die um die 7000 Liter Regenwasser fassen kann.

Klimahäuser Baden-Württemberg

Standorte

Der Landkreis Esslingen hat wieder acht besonders energieeffiziente Wohngebäude als „Klimahaus Baden-Württemberg“ ausgezeichnet. Zwei der neu prämierten Gebäude stehen in Beuren sowie jeweils eines in Deizisau, Hochdorf, Kirchheim, Lenningen und eben in Leinfelden-Echterdingen und Filderstadt. Es handelt sich um Ein- und Zweifamilienhäuser, von denen eines im Passivhaus-Standard und sechs als Effizienzhaus 40 beziehungsweise 40 plus neu gebaut wurden. Hinzu kommt ein Altbau, der auf den Effizienzhaus-40-plus-Standard saniert wurde. Sie alle benötigen kaum Energie für Heizung und Lüftung und decken den Restbedarf aus erneuerbaren Energien.

Wettbewerb

In Summe tragen nun 24 Gebäude im Kreis Esslingen das Gütesiegel. Auch in diesem Jahr ruft der Landkreis wieder Gebäudeeigentümer, Architekten und Energieberater zur Teilnahme an der Auszeichnung auf. Das Teilnahmeformular und weitere Infos sind in der Kreis-Stabstelle Klimaschutz erhältlich, Mail an klimaschutz@LRA-ES.de oder Telefon (0711) 390243962. car