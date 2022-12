1 Das Kind als eigenständiger Forscher, der Pädagoge als Begleiter – das ist das Reggio-Konzept. Foto: Simon Granville

Personalmangel? Kennen sie im Kindergarten St. Franziskus im Kirchtal in Benningen nicht. Für ihre Arbeit mit Kindern wurde das Team mehrfach ausgezeichnet. Was machen sie anders?















Link kopiert

Emil matscht. In einer Wanne haben die Erzieherin Sara Pörtner und der Dreijährige Katzenstreu mit Wasser zu einer tonartigen Masse verknetet. Jetzt steckt Emil bis zu den Handgelenken darin, wühlt, drückt, macht Fäuste um die Matsche, lässt sie durch die Ritzen zwischen seinen Fingern dringen. Sein Gesicht verändert sich wie die Masse in seinen Händen. Mal zieht er die Brauen angestrengt zusammen, mal öffnet sich der Mund vor Erstaunen, mal fliegt ein Lachen darüber. Währenddessen trocknen an seinem bunten Pulli schon die graubraunen Schlieren an.