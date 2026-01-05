Ausgeweiteter Ferienfahrplan: SSB dünnen Angebot vier weitere Wochen aus

1 Jenseits der Haltestelle Heumaden ist für die Linie U8 in den Ferien außerhalb der Hauptverkehrszeit Schluss. Foto: Caroline Holowiecki

Es gibt 2026 eine diskret kommunizierte Sparmaßnahme der Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB). Der bisherige Ferienfahrplan wird ausgeweitet. Welche Ferien neu betroffen sind.











Wenn Unternehmen von „Anpassungen“ reden, lässt sich das mit Verschlechterungen übersetzen. Und so ist in den Fahrplanankündigungen für das neue Jahr beim Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) auch folgender, verklausulierter Satz zu verstehen: „Die SSB passt ihren Ferienfahrplan weiter an die Nutzung der Fahrgäste an.“

Anpassung heißt übersetzt Streichung

Der Ferienfahrplan gilt bisher für die Stadtbahnlinien U8, U9, U15 und U19 sowie in den Buslinien 42, 50, 52, 56, 65 und 99. Dort gelten Einschränkungen von Montag bis Freitag. Vor allem abseits der Hauptverkehrszeit streicht man das Angebot teilweise deutlich zusammen.

Auf der Linie U8 zwischen Ostfildern-Nellingen und Stuttgart-Vaihingen wird etwa der Linienast zwischen Heumaden und Ostfildern unter der Woche von 9 bis 15 Uhr komplett abgeschnitten. In der Hauptverkehrszeit wird das Angebot zwischen Vaihingen und Heumaden auf einen Zwanzigminutentakt halbiert.

Bisher galt das nur für die besonders häufig für Urlaube und freie Tage genutzten Ferien zu Weihnachten und Pfingsten sowie im Sommer. Doch was nun als „einheitlicher Ferienfahrplan“ deklariert wird, bedeutet schlicht, dass künftig die Faschings-, Oster- und Herbstferien dazukommen. Statt wie bisher während zehn Wochen gelten die Einschränkungen nun insgesamt für 14. Unterm Strich ist es also eine Sparmaßnahme.

Welche Linien sind genau betroffen?

Was heißt das im Einzelnen? Es fällt auf, dass einige Gebiete stärker betroffen sind. Das gilt etwa für die Filder Richtung Sillenbuch und Ostfildern. Hier wird in allen Schulferien nicht nur die U8 ausgedünnt, auch die verlängerten Fahrten der U15 zur Hauptverkehrszeit zwischen Ruhbank und Heumaden entfallen komplett. Die ebenfalls Heumaden berührende Buslinie zwischen dem Flughafen und Obertürkheim fährt in der morgendlichen Hauptverkehrszeit nur alle 20 anstatt alle 10 Minuten.

Auch im Stuttgarter Norden und rund um Bad Cannstatt bündeln sich Einschränkungen. Die U19 zwischen Neugereut und Neckarpark verkehrt außerhalb der Hauptverkehrszeit nur halb so oft, alle 20 Minuten. Die Buslinie 56 von Stuttgart-Münster zur Rosensteinbrücke fährt ebenfalls nicht alle zehn, sondern alle 20 Minuten. Rund um Zuffenhausen werden Fahrten der Buslinien 52 und 99 über den Tag hinweg ausgedünnt.

Eine Buslinie entfällt ganz

Im Stuttgarter Westen entfallen in der Hauptverkehrszeit die Fahrten der U9 zwischen Vogelsang und Botnang. Die Buslinie 50 zwischen der Universität und dem Killesberg verkehrt gar nicht.

Eher eine Frage der Kapazität als der Fahrtmöglichkeiten ist dann noch der ausgedünnte Fahrplan der Buslinie 42 zwischen Schlossplatz und Erwin-Schoettle-Platz: In der Hauptverkehrszeit kommen die Busse alle zehn anstatt alle 7,5 Minuten.