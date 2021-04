Ausgangssperre in Stuttgart

1 Kommt noch jemand? In Stuttgart geht es nachts wieder sehr ausgangsbeschränkt zu. Foto: 7aktuell/Oskar Eyb

Während der Bund noch an nächtlichen Ausgangsbeschränkungen bastelt und das Land solche seit Montag verbindlich erlassen hat, gibt es in und um Stuttgart längst neue Erkenntnisse.

Stuttgart - Ist er auf dem Weg zur Arbeit? Oder gibt es andere Gründe, warum dieser Passant am Montag um 22.28 Uhr in der Gnesener Straße in Bad Cannstatt unterwegs ist? Eine Streife des Cannstatter Reviers schreitet zur Kontrolle. Doch der Mann hat offenbar kein großes Interesse daran, Angaben zu machen.