Ausflugtipps für Baden-Württemberg: 9 Mal Spaß für die Sommerferien

1 Der Klassiker in den Sommerferien: Ein Ausflug zum Blautopf in Blaubeuren. Foto: imago

Die Sommerferien in Baden-Württemberg stehen vor der Tür und die Zeit der Ausflüge beginnt. Ob Tagestouren oder mehrtägige Trips, im Ländle warten zahlreiche Ziele darauf, entdeckt zu werden.











Wandern, Museum oder Wassersport. Die Sommerferien bieten die Gelegenheit eventuell auch unter der Woche möglich eines der beliebten Ziele anzusteuern. Was Sie im Ländle unternehmen können, haben wir hier zusammengestellt.

1. Breitensport Wandern

Magische Landschaften erwarten einen auf der „Säk-Hotzen-Trek“-Tour. /Klaus Hansen Stegen

Wandern gehört bei Kindern und Erwachsenen zu den beliebtesten Outdooraktivitäten. Erwachsene freuen sich über herrliche Ausblicke, die Bewegung, die Ruhe und das Naturerlebnis. Kinder haben ihre helle Freude am Toben, Springen, Tieren und Pflanzen. Wie wäre es daher mit einer Fernwanderung? Also, einer Wanderung über mehrere Tage. Die „Säk-Hotzen-Trek“-Tour, eine sechs-Etappen-Tour startet in Bad Säckingen, führt 90 Kilometer lang über Rickenbach, Herrischried und Gröwihl und endet wieder am Startpunkt. Zu den besonderen Erlebnissen entlang des Weges gehören der Höllbachwasserfall, der Solfelsen, der Gugelturm, der Krai-Woog-Gumpen. Und auch Bad Säckingen selbst hat Sehenswürdigkeiten zu bieten, beispielsweise die längste überdachte Holzbrücke Europas und das barocke St. Fridolinsmünster. Alle Etappen eignen sich auch als Tagestouren. Und alle, die mehrere Etappen kombinieren, aber kein Gepäck tragen wollen, können einen Gepäcktransport dazubuchen. Mehr Infos >>>

2. Ab ins Wasser

Alle sitzen in einem Boot: Beim Soft-Rafting ist Teamgeist gefragt. Foto: Schwarzwald Tourismus/Julian Semet

Beim Soft-Rafting auf der Murg im nördlichen Schwarzwald ist Teamgeist gefragt. In einem Schlauchboot müssen sich Teilnehmer insbesondere an mehreren kleinen Stromschnellen, die das Boot ins Wackeln bringen zusammentun. Bei passendem Wetter und entsprechender Wasserlage können Abenteuerlustige dann mit Schwimmweste und Helm ausgestattet täglich aufs Wasser. Die Ausrüstung wird gestellt. Mehr Infos >>>

3. Bauernhausmuseum Ödenwaldstetten

Besucher können staunen und Neues erfahren im Bauernhausmuseum.

Ein Ort zum Staunen und auch zum Nachdenken ist das Bauernhausmuseum Ödenwaldstetten. Zwei Häuser aus den Jahren 1600 bis 1859 versetzen ihre Besucher in eine längst vergangene Zeit. Sie dokumentieren die Wohn- und Arbeitsverhältnisse der Menschen auf der Hochfläche der Schwäbischen Alb. Ein Fleckchen zum Entspannen ist der historische Bauerngarten, wo selten gewordene Kulturpflanzen, Heil- und Gewürzkräuter angelegt wurden. Ausstellungen zu Festtagskleidung, Spielsachen und Erinnerungen an frühere Schulzeiten runden den Besuch ab. Mehr Infos >>>

4. Zwetschgenfest in Bühl

Bühl feiert die Zwetschge mit einem Umzug. Foto: Stadt Bühl

Das traditionelle Bühler Zwetschgenfest fällt in diesem Jahr auf das letzte Ferienwochenende. Vom 5. bis 9. September feiert Bühl zum 75. Mal seine Zwetschge, die es dank ihrer besonderen Widerstandsfähigkeit zu Starruhm gebracht hat. Regionale Spezialitäten, Musik, Umzug durch die Innenstadt gehören zum Rahmenprogramm der Festtage. Mehr Infos >>>

5. Hörst du…?

Im Bild: „Salt Kisses My Lichens Away“ von Bianca Bondi. Foto: Museum Frieder Burda/Nikolay Kazakov

„I Feel the Earth Whisper“ heißt die neue Ausstellung im Frieder-Burda-Museum in Baden-Baden. Sie will Besucherinnen und Besucher dazu einladen innezuhalten, und der Schönheit der Welt nachzuspüren. Mythologie, Kosmologie, Ökologie verschmelzen in Skulpturen, Malerei, Fotografien zu einer thematischen Einheit.

Die Arbeiten von Bianca Bondi, Julian Charrière, Sam Falls und Ernesto Neto schaffen einen Blick nach draußen und holen gleichzeitig die Natur nach drinnen. Das Museum würdigt, passend zu seinem 20-jährigen Bestehen, mit der Ausstellung den visionären Geist des Gründers Frieder Burda. Mehr Infos >>>

6. Sportlich durch die Schlucht

Sportlich: Der Margarethenschluchtpfad fordert die Wanderer heraus. /Kornelia Horn

Durchaus abenteuerlich und herausfordernd ist der Margarethenschluchtpfad im Odenwald. Die Tour hat alpinen Charakter. So muss man immer wieder mithilfe von Seilen hohe Kaskaden und Felsen überwinden, kreuzt den Flursbach. Gutes Schuhwerk und Konzentration sind die Voraussetzung, dafür winken einmalige Blicke auf die Wasserfälle, sie zählen zu den höchsten in Deutschland, Höhlen und Felsstürze. Mit Sicherheit eine erlebnisreiche Tour. Mehr Infos >>>

7. Fahrradtour zum Blautopf

Das Wasser des Blautopfs fasziniert immer wieder. Foto: imago//xWirestockx

Der Eiszeittäler Radweg schlängelt sich durch zauberhafte Landschaften im Ach- und Lonetal bei Ulm. Dabei führt der knapp 75 Kilometer lange Weg auch durch das Unesco-Weltkulturerbe „Höhlen und Eiszeitkunst der Schwäbischen Alb“. Dort befindet sich auch der sagenumwobene Blautopf. Sein türkisfarbenes Wasser bleibt geheimnisvoll und der Überlauf verrät, dass es sich um eine Quelle handelt. Das Wasser fließt dem Städtchen Blaubeuren entgegen und fließt als Fluss Blau nach Ulm. Mehr Infos >>>

8. Rasanter Spaß

Großer Spaß für Kinder und Erwachsene auf der Sommerrodelbahn. /Phillip Maethner (Wiegand Erlebn)

Für alle die die Geschwindigkeit mögen: Mit bis zu 40 Kilometern in der Stunde geht es einen Kilometer hinab, über Jumps und durch Kreisel. Besondere Ausblicke während der Fahrt gibt es dazu: Die Sommerrodelbahn in Gutach liegt nämlich eingebettet zwischen bewaldeten Kuppen und auf das nahe gelegene Freilichtmuseum Vogtsbauernhof. Mehr Infos >>>

9. Über dem Wald wandern

Perspektivwechsel: Auf dem Baumkronenweg kann man den Wald von oben betrachten. Foto: Baumkronenweg Waldkirch

Nicht nur für Kinder spannend: Auf dem Baumkronenweg in Waldkirch kann man den Wald und seine Bewohner aus der Nähe und aus einer neuen Perspektive erleben und entdecken. Nicht weniger spektakulär sind die Ausblicke ins Rheintal mit dem Kaiserstuhl und den Vogesen. Neben der längsten Riesenröhrenrutsche Europas sorgen auch ein Sinnesweg, ein Abenteuer- und Barfußpfad für Abwechslung. Mehr Infos >>>