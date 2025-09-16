Ausflugsziele um Stuttgart: „Einfach Kult“ – das sind die schönsten Kioske in der Region

„Einfach Kult“ – das sind die schönsten Kioske in der Region

17 Tobias Meyer hat den Kiosk am Fernsehturm übernommen, Rainer Klesch und Lutz Stelzer betreiben den Kiosk am Uhlbergturm. Ins Schloss Monrepos ist ebenfalls eine Verkaufsstelle eingerichtet worden. Foto: Kathrin/Simon Granville

Tobias Meyer ist mit Büdchen aufgewachsen – und hat deshalb den Kiosk am Fernsehturm übernommen. Unkomplizierte Gastronomie hat in der Region Stuttgart Tradition.











Link kopiert

Tobias Meyer konnte nicht Nein sagen: Auf dem Fernsehturm hatte er seine Frau Julia geheiratet, die Waldau ist für ihn „unsere Hood“. Als der Kiosk unterhalb des Stuttgarter Wahrzeichens zu haben war, investierte er mehrere Hunderttausend Euro in das marode Gebäude, das der Stadt gehört. „Ich habe ein Faible dafür“, sagt der Gastronom. Im Rheinland und im Ruhrpott hat er gelebt, da gehören Büdchen und Trinkhallen zum Stadtbild. In der Region Stuttgart bieten Kioske Ausflüglern eine unkomplizierte Form der Verpflegung an – bei Türmen und Schlössern, in Parks und an Seen finden sich mehr als ein Dutzend davon. Für Pascal Vetter bietet der Kiosk auf der Burg Hohenneuffen zum Beispiel „einen absoluten Mehrwert – für den schnellen Hunger und den schmalen Geldbeutel“. Wenn sonntags bis zu 1000 Besucher auf Süddeutschlands älteste Burgruine strömen, könnte der Gastronom sie in seinem Restaurant gar nicht alle verköstigen.