1 Die Sonne geht auf. Wer dies von der Aussichtsplattform der Birkenwaldstraße aus anschaut, der gerät zweifelsohne ins Schwärmen. Foto: 7aktuell/Oskar Eyb

Der Aussichtspunkt an der Birkenwaldstraße im Stuttgarter Norden bietet eine tolle Sicht über ganz Stuttgart. Hier kann man entspannen und eine kurze Auszeit vom stressigen Alltag nehmen.















Mitten in Stuttgart gibt es einen kleinen Platz mit phänomenalem Blick. Gemeint ist die Aussichtsplattform an der Birkenwaldstraße in Stuttgart-Nord. Zwischen zwei Linden finden sich hier drei Bänke zum Sitzen. Am Tag überblickt man von dort aus den Kessel. Auch auch über das Neckartal und bis hin nach Fellbach schaut man.

Blick auf Stuttgart (Foto: 7aktuell.de/Oskar Eyb/7aktuell.de | Oskar Eyb)

Platz wurde für 150 000 Euro saniert

Ob alleine oder zu mehreren, bei gutem Wetter lässt sich auf jeden Fall etwas Zeit dort verbringen. In der Dunkelheit kann man die Lichter der Stuttgarter Innenstadt genießen und einfach mal den Alltagstrubel und den Stress vergessen.

Sonnenaufgang. Vom Aussichtspunkt an der Birkenwaldstraße ein echter Hingucker. (Foto: 7aktuell.de/Oskar Eyb/7aktuell.de | Oskar Eyb)

Und falls mal alle Bänke belegt sein sollten, bietet die Mauer, die die Aussichtsplattform umgibt, eine prima Sitzmöglichkeit.

Blick auf Stuttgart II (Foto: 7aktuell.de/Oskar Eyb/7aktuell.de | Oskar Eyb)

Erst 2015 wurde der ganze Platz für 150 000 Euro erneuert. Mit der Buslinie 44 fährt man einfach bis zur Haltestelle „ Obere Mönchshalde“ und läuft noch ein paar Meter bergauf und schon hat man einen tollen Blick auf Stuttgart.