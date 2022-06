7 Der Hölderlinturm in Tübingen mit der Neckarfront. Foto: picture-alliance/ dpa/Bernd Weißbrod

Mit dem 9-Euro-Ticket lassen sich schöne Tagesausflüge planen. Wer auf Regionalzüge und Busse setzt, muss aber sehr viel Zeit einplanen. Wir stellen sechs Ziele vor.















Mit dem 9-Euro-Ticket lassen sich auch viele Ausflugsziele erreichen, die etwas entfernter liegen. Ausflügler sollten im Vergleich mit den Fernverkehrszügen wie Intercity und ICE allerdings nicht nur mit längeren Fahrzeiten rechnen. Gerade an Feiertagen sind die Regionalzüge auch recht voll. Die Gönninger Seen, Tübingen, das Kloster Maulbronn, Heidelberg, Mannheim und Sipplingen am Bodensee sind gut zu erreichen.