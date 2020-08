Nach tödlichem Unfall in Ostfildern Widersprüchliche Angaben zu Warnblinklichtanlage

Am Dienstag starb ein 16-jähriger Pedelec-Fahrer nachdem er in Ruit von einer Stadtbahn erfasst worden war. Nun kursieren widersprüchliche Angaben zum technischen Zustand der Warnblinklichtanlage am Gleisübergang im Internet.