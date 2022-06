Prügelei in Nürtingen Betrunkener attackiert Polizisten

In der Nacht zum Samstag kam es in einer Gaststätte in Nürtingen zu einer Prügelei. Nach dem Eintreffen von Polizeibeamten wehrte sich einer der Beteiligten und versuchte dabei auch die Polizisten zu verletzen. Er sieht nun mehreren Strafanzeigen entgegen.