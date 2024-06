Ausflugsziele am Wasser: 8 überraschend schöne Orte am Neckar

1 Die Hessigheimer Felsengärten sind einen Ausflug wert - dort zeigt sich der Neckar von seiner schönsten Seite. Weitere Tipps sammeln wir in der Bildergalerie. Foto: Imago/Westend61

Freizeit am Fluss: Immer mehr Menschen erkennen den Wert, den der Neckar für die Region Stuttgart haben könnte. Wer sucht, findet schon heute etliche Flecken, die einen Besuch lohnen.











Der Neckar ist vor allem in und rund um Stuttgart ein Fluss mit schlechtem Image. Dabei hat er deutlich mehr zu bieten, als manche und mancher vermuten mögen. Es gibt auch hier überraschend schöne Gegenden und Orte, an denen man gelegentlich sogar entspannt die Füße im Wasser baumeln lassen kann. Wir zeigen acht schöne Orte, an denen man den Neckar in der Region genießen kann.