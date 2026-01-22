Ausflugsziel in Serach: Neue Wege im Arboretum – ein Schmuckstück Esslingens ist wieder attraktiv

Neue Wege und Treppen laden Spaziergänger ins Arboretum in Esslingen-Serach ein. Lange war der historische Park marode, jetzt hat die Stadt einen großen Teil saniert.
Ein Schmuckstück im Norden Esslingens ist das Arboretum. Einen Teil des Parks mit der historischen Baumsammlung hat die Stadt Esslingen saniert. Das denkmalgeschützte Areal beim Seracher Schlössle gegenüber der Lazi-Akademie ist ein beliebtes Ziel für Wanderer. Vor dem Stadtjubiläum 2027 hat die Stadt Esslingen das Gelände hergerichtet. Allerdings gibt es noch einiges zu tun.