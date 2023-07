Neuanfang nach dem Brand in der Eselsmühle

Ausflugsziel in Musberg

15 Das Gebäude links im Bild ist bei dem Brand stark beschädigt worden. Rechts befindet sich die alte Mühle, dort ist derzeit das Lädle. Der Hof ist wieder schön hergerichtet. Foto: Alexandra Kratz

Der Mühleneigentümer Meinrad Bauer, sein Team und seine Familie lassen sich von dem Unglück nicht unterkriegen. Doch es gibt auch schmerzliche Momente.















Der Hahn kräht und stolziert mit seinen Damen über den Hof. Als es anfängt zu tröpfeln, suchen sie Schutz unter dem Dach, unter dem auch die Königskutsche steht. Auch die Esel scheuen das Wasser und kuscheln sich in ihren Unterstand. Den hat das Feuer, das am Montag, 17. Juli, beim vorderen Haus der Eselsmühle ausgebrochen war, ebenso verschont, wie die Kutsche von Wilhelm II., die nach dem Zweiten Weltkrieg ins Siebenmühlental kam, weil Königin Charlotte sie in Notzeiten gegen drei Zentner Mehl eintauschte.