Der Uhlbergturm Foto: Horst Rudel

Seit Jahresende war tote Hose auf dem Uhlberg zwischen Plattenhardt und Bonlanden. Doch nun gibt es neue Pächter. Wir stellen sie vor.















Der Uhlbergturm ist ein beliebtes Ausflugsziel. Er befindet sich am nordöstlichen Rand des Naturparks Schönbuch zwischen Bonlanden und Plattenhardt. Der 25 Meter messende Turm mit einem sogenannten Kragdach, mit Wendeltreppe und einer Sandsteinverblendung an der Vorderseite ist seit 1998 ein Kulturdenkmal. Wer die vielen Stufen bis nach oben bewältigt, wird mit einem wunderschönen Blick über die Filderebene bis zum Rand der Schwäbischen Alb belohnt. Die Wiese vor dem Turm bietet Platz für geselliges Beisammensein, Spiele und Picknick. Dabei waren die Ausflügler in diesem Jahr bisher aber auf sich gestellt, denn der Kiosk war geschlossen, und auch auf den Turm konnte man nicht hinaufgehen. Die ehemalige Pächterin hatte aufgehört.

Doch am Sonntag, 14. Mai, kehrt endlich wieder Leben ein. Rainer Klesch, Markus Müller und Lutz Stelzer sind die neuen Betreiber und wollen den Turm wieder zu einem beliebten Treffpunkt machen. Sie haben den Kiosk vom Hauptverein des Schwäbischen Albvereins gepachtet.

„Ich habe mich darauf beworben, als ich gehört habe, dass jemand Neues gesucht wird“, sagt Rainer Klesch. Als Plattenhardter sei er quasi prädestiniert dafür, weil er im Ort verwurzelt sei und den Turm schon oft bestiegen habe. Rainer Klesch besitzt zudem einen Catering-Service und vermietet eine Eventlocation. Zusammen mit seiner Schwester betreibt er in siebter Generation die Bäckerei Kurfess in Plattenhardt.

Zur Eröffnung gibt es Muttertagsgeschenke

So verwundert es nicht, dass er von Sonntag an am Uhlbergturm ein großes Kuchensortiment anbietet. Dazu gibt es kalte und warme Getränke sowie Eis. Wer es lieber deftig mag, kann Rote und Thüringer Würste sowie Aichtaler erwerben und dann an den großen Feuerstellen vor Ort selbst grillen. Mit der Neueröffnung können die Besucherinnen und Besucher auch wieder den Turm hinaufgehen und die Aussicht genießen.

Die Wiedereröffnung am Sonntag ist um 10 Uhr. Für alle Mütter gibt es an diesem Tag ein kleines Geschenk. Der Turm und der Kiosk sind fortan immer freitags von 16 bis 19 Uhr, samstags von 12 bis 18 Uhr und sonntags von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Zudem können am Uhlbergturm nun wieder private Feiern und Firmenevents stattfinden.