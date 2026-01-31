Ausflugsziel im Kreis Esslingen: Keine Zufahrt zum Hohenneuffen – Burganlage geschlossen

1 Die Festungsruine Hohenneuffen ist ein beliebtes Ausflugsziel im Kreis Esslingen. Foto: Staatliche Schlösser und Gärten/Achim Mende

Die Gemeinde Erkenbrechtsweiler (Kreis Esslingen) führt ab 2. Februar Baumfällarbeiten bei der Festungsruine Hohenneuffen durch. Das sollten Ausflügler beachten.











Link kopiert

Die Festungsruine Hohenneuffen ist in den nächsten Tagen quasi von der Außenwelt abgeschnitten. Die bei Ausflüglern beliebte Burganlage am Rande der Schwäbischen Alb ist ab Montag, 2. Februar, geschlossen, weil die Zufahrt gesperrt werden muss.

Die Vollsperrung der Kreisstraße ist erforderlich, weil die Gemeinde Erkenbrechtsweiler Baumfällarbeiten durchführen lässt. Diese werden einer Mitteilung zufolge voraussichtlich bis Freitag, 13. Februar, dauern. „Durch die anstehenden Arbeiten werden Beeinträchtigungen zu spüren sein“, heißt es aus dem dortigen Rathaus. „Wir bitten um Verständnis für die Maßnahme.“

Am Wochenende 7. und 8. Februar wird die Vollsperrung indes aufgehoben, sodass die Zufahrt zur Festungsruine Hohenneuffen wieder möglich ist. Der Kiosk auf der Burganlage wird nach Angaben des Pächters an diesen zwei Tagen geöffnet sein. Vom 2. bis 6. Februar und vom 9. bis 13. Februar gibt es jedoch keinen Ausschank. Auch das Burgrestaurant bleibt in den nächsten Wochen zu. Die Pause wird für Renovierungsarbeiten genutzt, die bis zum 25. Februar erfolgen.

Hohenneuffen: Sternenbeobachtung in Festung mit 700-jähriger Geschichte

Die Burganlage hoch über der Stadt Neuffen, die vom Landesbetrieb Staatliche Schlösser und Gärten (SSG) Baden-Württemberg verwaltet wird, ist eine Touristenattraktion im Kreis Esslingen. Die auf einem Felssporn errichtete Festung wurde in ihrer 700-jährigen Geschichte stetig ausgebaut. Noch heute beeindrucken die Ruinen der Anlage mit ihren Mauern, Türmen und Kasematten. Regelmäßig werden Führungen und Veranstaltungen angeboten.

So ist am 13. Februar um 20 Uhr eine Sternenbeobachtung im Oberen Burghof geplant. Ob diese stattfinden kann, hängt nicht nur vom termingerechten Abschluss der Baumfällarbeiten ab, sondern auch vom Wetter. Ein weitgehend wolkenloser Himmel ist Voraussetzung für die Aktion der „Sternlesgucker“, einer kleinen Gruppe von Hobbyastronomen. Ihr nächster Termin zur Himmelsbeobachtung ist am Mittwoch, 18. Februar, um 20 Uhr. Eine Anmeldung für alle Veranstaltungen auf der Burg ist über die Schlösserverwaltung unter Telefon 07125/158490 erforderlich.