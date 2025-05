Ausflugsziel für Familien mit Kindern: Was haben die Kugelbahnen im Kreis Esslingen zu bieten?

14 Kugelbahn-Check: Wir haben uns die Kugelbahnen in Denkendorf und Wendlingen genauer angeschaut. Foto: Yelin Türk

Kugelbahnen sind beliebt bei Familien mit kleineren Kindern – auch im Kreis Esslingen. In Denkendorf und Wendlingen lässt sich die Natur so auf spielerische Weise entdecken. Die Routen sind fast gleich lang, aber sie unterscheiden sich auch.











Link kopiert

Der Frühling ist da, die Natur sprießt, viele Menschen zieht es ins Freie. Besonders für Familien mit kleineren Kindern bieten Kugelbahnen eine Chance, Flora und Fauna auf eine andere Art und Weise kennenzulernen. Im Kreis Esslingen gibt es zwei solche Bahnen: den Naturerlebnisweg Kugelpfad in Denkendorf und den Walderlebnispfad in Wendlingen.

Obwohl sich die Bahnen naturgemäß ähnlich sind, gibt es doch auch Unterschiede. In Denkendorf rollen die Kugeln zum Beispiel neben Streuobstwiesen, in Wendlingen hingegen mitten im Wald.

Kugelbahn, Quiz und Abenteuer in Denkendorf

Der Denkendorfer Kugelpfad befindet sich am Ortsrand in den Streuobstwiesen, direkt neben der Autobahn. Dank begrünter Lärmschutzwände ist diese aber kaum zu sehen und zu hören. Die Strecke ist etwa zweieinhalb Kilometer lang und verfügt über verschiedene Kugelbahnen sowie 13 Quiz- und Abenteuerstationen. Neben ganz einfachen Bahnen gibt es auch aufwendigere, zum Beispiel mit Loopings oder interaktiven Elementen. Außerdem gibt es entlang der Tour viele Infotafeln, kleine Spielplätze und Erlebnisstationen, wie zum Beispiel einen Barfußpfad. Unterwegs laden Bänke zum Verschnaufen ein.

Steine oder Holz in verschiedenen Größen und Formen können Barfuß erfühlt werden. Foto: Yelin Türk

Mehrere Startpunkte und Parkplätze verfügbar

Von drei Startpunkten aus kann man in Denkendorf die Kugeln rollen lassen: Ein Einstieg ist an der Einmündung Friedhofstraße in die Neuhäuser Straße (im Bereich der Autobahnbrücke), der zweite am Westeingang des Denkendorfer Friedhofs und der dritte am Aussichtspunkt Filderblick, der etwa 100 Meter von der Autobahnraststätte Denkendorf entfernt ist. Wer möchte, kann aber auch jederzeit an einer anderen Station starten. Die Strecke führt über Asphalt- und Feldwege und ist mit dem Kinderwagen gut zu begehen. Geöffnet ist der Kugelpfad täglich von 8 und 20 Uhr.

Parken können Besucherinnen und Besucher am Wanderparkplatz am Kleinen Viadukt oder auf dem Parkplatz der Autobahnraststätte Denkendorf, welche über die A 8 in Fahrtrichtung Stuttgart erreichbar ist. Die nächste Bushaltestelle ist die Haltestelle „Denkendorf Weingartstraße“, die zu Fuß gut zehn Minuten vom Startpunkt am Friedhof entfernt ist. Der Pfad ist also sowohl mit den öffentlichen Verkehrsmitteln als auch mit dem Auto gut zu erreichen.

Die Kugelbahnen am Walderlebnispfad sind kreativ verziert. Mal mit Pilzen, mal mit hölzernen Tierfiguren. Foto: Yelin Türk

Kugeln können vor Ort an Automaten für jeweils einen Euro erworben werden. Da der Kugelpfad am Ortsrand von Denkendorf liegt, ist es empfehlenswert, genug zu Essen und Trinken mitzunehmen.

Den Wald und seine Bewohner erforschen in Wendlingen

Der Wendlinger Walderlebnispfad befindet sich ebenfalls am Ortsrand und in der Nähe der Autobahn. Die Strecke ist 2,7 Kilometer lang. Auch sie bietet nicht nur eine, sondern mehrere Kugelbahnen, und Rätsel gehören ebenso dazu. Darüber hinaus gibt es verschiedene Stationen, an denen sich alles um den Wald und dessen Bewohner dreht. So können die Besucherinnen und Besucher zum Beispiel erkunden, wo Fledermäuse leben oder wo Steinpilze wachsen. Und sie können in eine Dachshöhle klettern.

Der Pfad befindet sich in der Nähe des Wendlinger Freibads. Wer für die Anfahrt den Bus nutzen möchte, steigt an der Haltestelle „Sporthalle Wendlingen“ aus. Von dort ist es zu Fuß noch knapp eine Viertelstunde bis zur Kugelbahn. Allerdings führt der Weg bergauf. Wer mit dem Auto kommt, kann den Wagen auf dem Parkplatz Lehmgrüble abstellen. Dieser liegt nur wenige Meter vom Start des Walderlebnispfades entfernt. Am Startpunkt können für einen Euro Kugeln erworben werden.

Die Strecke verläuft über Asphalt- und Schotterwege und ist daher für Kinderwagen geeignet. Nach Regenfällen kann es jedoch matschig sein. Entlang der Strecke gibt es nur wenige Sitzmöglichkeiten, aber es gibt einige Stellen, die sich für ein Picknick anbieten. Da sich in direkter Umgebung der Kugelbahn keine Einkaufsmöglichkeiten befinden, sollte man auch hier ausreichend Proviant dabei haben.