Ausflugsziel für die Region: Auf diesen Burgen wurde Dornröschen gedreht

1 Traumhafte Burgen: Auf Burg Hohenzollern (re.) und Schloss Lichtenstein (li.) treibt keine böse Hexe wie im Märchen ihr Unwesen. Foto: janisview, imago

Die Burg Hohenzollern und das Schloss Lichtenstein bieten eindrucksvolle Kulissen. Filmreif geht es auch am kommenden Wochenende zu, wenn das Schloss aus dem Winterschlaf erwacht.











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Das Wetter soll am Wochenende ungemütlich werden und Regen bringen, also suchen wir ein Ausflugsziel mit Dach. Wie wäre es mit einer echten Filmkulisse? Eine so dramatische Geschichte wie Dornröschen braucht auch eine entsprechende Kulisse. Denn wer fiebert nicht mit, wenn sich die schöne Prinzessin, die von einer bösen Hexe mit einem Fluch belegt wird, an ihrem 15. Geburtstag an einer Spindel sticht und in einen 100-jährigen Schlaf fällt?

Bei der Verfilmung dieses Märchens im Jahr 2009 mit Hannelore Elsner als böser Hexe dienten das Schloss Lichtenstein im Landkreis Reutlingen und die Burg Hohenzollern bei Hechingen als Drehorte.

Der Winterschlaf ist vorbei

Die heutige Architektur von Schloss Lichtenstein wurde von Wilhelm Hauffs gleichnamigem Roman inspiriert. Mit seinem Turm, der dramatischen Brücke und den dicken Mauern ist das Schloss wirklich ein filmreifer Ort. Am 14. Und 15. März, wenn Schloss Lichtenstein aus seinem Winterschlaf erwacht, findet dort auch das Mittelalter Opening auf dem Schlossgelände statt. Auf dem Markt erwartet die Besucherinnen und Besucher dann allerlei mittelalterliche Unterhaltung, unter anderem verschiedene Stände sowie Lagergruppen, Axtwurf und Bogenschießen.

Die zweite Burg, auf der die Filmaufnahmen für Dornröschen damals gedreht wurden, war die stolze Burg Hohenzollern. Die rund 1000 Jahre alte Burg thront auf einem mächtigen Berggipfel. Heute muss sie natürlich keine Feinde mehr fernhalten, diese Zeiten sind vorbei. Stattdessen heißt sie Besucherinnen und Besucher willkommen, die über die Anlage flanieren und die Burggemächer im eigenen Tempo besichtigen wollen. Doch die mittelalterliche Atmosphäre der alten Gemäuer ist noch immer in jedem Stein zu spüren.

Bis zum 27. März sind die Schauräume der Burg Hohenzollern nur am Wochenende geöffnet, die Burganlage täglich. Ein Pendelbus fährt vom Parkplatz aus, der Fußweg beträgt rund 25 Minuten.

Mehr Infos >>> Schloss Lichtenstein

Mehr Infos >>> Burg Hohenzollern