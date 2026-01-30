Ausflugsziel Eselsmühle: Baufortschritt in Musberg und Bioladen in Esslingen

1 Im Sommer vergangenen Jahres war diese Baustelle an der Eselsmühle nur ein großes Loch, jetzt entsteht daraus allmählich ein fertiges Gebäude. Foto: Friedl

Mit einem neuen Bauteam geht der Neubau an der Eselsmühle wieder voran. Inzwischen wurde ein Ladengeschäft in der Esslinger Innenstadt eröffnet in der Alten Feuerwache.











Link kopiert

Die Winter im Siebenmühlental sind zwar sicherlich winterlicher als in der weiteren Umgebung, aber deshalb herrscht dort nicht Winterstarre. Zumindest nicht, was das Ausflugsziel Eselsmühle dort betrifft: „Die Bodenplatte ist nun betoniert, also der Boden für das Untergeschoss. Ebenso sind die Außenwände betoniert, von den Innenwänden stehen die Stahlgerüste“, so Vincent Bauer, der die Geschäftsleitung hat in diesem Familienbetrieb.

Für die Besucher bedeutet das wohl auch bis in den Sommer hinein: Es bleibt bei dem bewährten Angebot an Speisen und Getränken, es bleibt aber auch bei den räumlichen Einschränkungen, die es bereits das ganze vergangene Jahr über gegeben hat nach dem Gebäudebrand im Juli 2023. Das heißt auch, dass geschlossene Gesellschaften wie zu Geburtstagen oder Hochzeiten wie bisher in diesem besonderen Ambiente stattfinden können.

So hat es Ende August vergangenen Jahres ausgesehen bei der Eselsmühle: Stillstand auf der Baustelle. Foto: Friedl

Eselsmühle in Musberg: Bauteam kämpft mit dem Wetter

Dieser Baufortschritt ist viel und wenig zugleich. Im September vergangenen Jahres ging gar nichts mehr auf dieser Baustelle, das Zerwürfnis zwischen der Baufirma und der Familie Bauer-Barthels war riesig. Ein Rechtsanwalt wurde eingeschaltet. Der hat nun verlässlichere Vertragsbedingungen ausgehandelt, die Firma hat eine neue Bauleitung und ein neues Arbeiterteam zur Verfügung gestellt. „Seitdem wird wieder gehämmert und geklopft“, freut sich Vincent Bauer. Aber er fügt hinzu: „Da ist noch Luft drin nach oben“.

Doch das Wetter spielt eben auch noch mit bei derartigen Bauvorhaben. Bauer: „Als nächstes wäre jetzt die Decke über dem Untergeschoss dran, also die Bodenplatte für das Erdgeschoss. Aber da müssen die Temperaturen stimmen. Denn darauf liegen die Elektro- und die Wasserleitungen sowie die Fußbodenheizung, da wird dann mit Beton fein darübergestrichen“.

Dieses neue Gebäude ersetzt das alte, erbaut Anfang der 1950er Jahre, das im Sommer 2023 abgebrannt war. Das neue Haus soll wie der Vorgängerbau vor allem der Gastronomie gehören. Dort gibt es aber dann mehr Platz, und es entspricht dem neuesten Stand der Dinge, etwa in Sachen Energieverbrauch, Barrierefreiheit oder Brandschutz.

Noch kein Termin für Eröffnung des Neubaus

Eigentlich hätte der Rohbau schon seit einigen Monaten fertig sein müssen. Was einen neuen Termin zur Fertigstellung betrifft, sind die Verantwortlichen mittlerweile etwas zurückhaltender. Vincent Bauer: „Wenn ich eine Glaskugel hätte, würde ich darin gerne sehen, wie wir Weihnachten und Silvester 2026 im neuen Haus feiern können. Vielleicht ist dann noch nicht alles fertig, aber es kann gefeiert werden.“

Ganz ohne Glaskugel kann festgestellt werden, dass es wieder einen Frühlingsmarkt in der Eselsmühle gibt, und zwar am Sonntag, 29. März, von 11 bis 18 Uhr. Da gibt es viele kleine Aussteller und Verkäufer mit dem besonderen Augenmerk auf selbst hergestellte Produkte. Wer seine Dinge zu dieser Veranstaltung zum Verkauf anbieten will, kann sich noch bei der Eselsmühle melden. Dazu gibt es das vertraute gastronomische Angebot des Hauses.

Eselsmühle eröffnet Laden in Esslingen mit Bio-Angebot

Außerdem können die Eselsmühle-Produkte seit Anfang November auch in der Esslinger Innenstadt in einem eigenen Geschäft erworben werden, und zwar in der Alten Feuerwache. „Da bieten wir unser komplettes Sortiment an Backwaren an“, so Vincent Bauer, „und es gibt einen großen Bereich an Biogemüse, Käse und Wurst“. Das Angebot ist auf die städtischen Bedürfnissen zugeschnitten. Teller, Tassen und andere Waren aus dem sogenannten Non-Food-Bereich findet man im Esslinger Geschäft weniger, dafür gibt es dort etwa einen Mittagstisch.