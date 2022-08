7 Wein verkosten und den Sonnenuntergang beobachten – das ist am 27. August in Stuttgart möglich. Foto: Imago/Michael Weber

Der Spätsommer und der Herbst sind traditionell Wein-Zeit. In den kommenden Tagen und Wochen gibt es in und rund um Stuttgart etliche Weinwanderungen, Verkostungen und andere Events rund um den edlen Tropfen. Eine Übersicht.















Zwei Jahre lang gab es so gut wie keine Weinfeste in Stuttgart und der Region. In den Jahren 2020 und 2021 waren beliebte Veranstaltungen wie das Stuttgarter Weindorf oder der Fellbacher Herbst entweder ausgefallen oder stark abgespeckt worden. In diesem Spätsommer und Herbst kann nun wieder ausgiebig in größeren Gruppen Wein verkostet werden – und es wird gefeiert. Sei es im Stuttgarter Sonnenuntergang, beim Traditionsfest in Fellbach oder mit Alpakas im Bottwartal.

Wir haben eine Übersicht über Weinwanderungen, Weinfeste und andere Veranstaltungen rund um Rosé, Weiß- und Rotwein erstellt.

Wein verkosten bei Sonnenuntergang

Langsam geht der Sommer auf sein Ende zu – und das bedeutet, dass an diesem Samstag, 27. August, auch das letzte Sunset Wine Tasting des Collegium Wirtemberg stattfindet, eine Weinverkostung bei Sonnenuntergang. Ort ist die Terrasse der Rotenberger Kelter an der Württembergstraße 230 in Stuttgart. Um 17 Uhr geht es los, das Ende ist für 22 Uhr geplant. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Zudem wird eine Tour angeboten mit Führung sowie der Verkostung von vier Weinen. Diese kostet 18 Euro pro Person.

Fellbacher Herbst in alter Größe

In diesem Jahr findet der Fellbacher Herbst (Rems-Murr-Kreis) wieder in seiner gewohnten Größe statt. Das Traditionsfest beginnt am Donnerstagabend, 7. Oktober, mit einer Weinprobe der Fellbacher Weingärtner in der Schwabenlandhalle. Am Freitagabend, 8. Oktober, geht es mit dem Blütenzauber weiter, bei dem Preisträger des Blumenschmuckwettbewerbs geehrt werden. Der Festumzug ist am Samstagnachmittag, 9. Oktober. Danach spricht die Oberbürgermeisterin Gabriele Zull in der Schwabenlandhalle. Auf dem dortigen Rummelplatz sind Wein- und Festzelte, Verkaufsbuden, Fahrgeschäfte und ein Weinbrunnen aufgebaut. Am 10. Oktober steht ein verkaufsoffener Sonntag an sowie ein Feuerwerk vom Dach der Schwabenlandhalle.

Sunset Lounge in Neuffen

Die Weingärtnergenossenschaft Hohenneuffen-Teck lädt am Wochenende 17. und 18. September in ihre Sunset Lounge am Schwarzrieslingweg in Neuffen (Kreis Esslingen) ein. Die Weinerlebnisführer Werner Mönch und Jürgen Pfänder sind am Samstag von 17 bis 21 Uhr vor Ort, am Sonntag von 12 bis 18 Uhr. Die beiden präsentieren eine Auswahl der Tälesweine. Dieselbe Veranstaltung gibt es auch am Wochenende vom 22. und 23. Oktober. Sollte die Witterung ungünstig sein, bleibt die Sunset Lounge geschlossen. Spontane Informationen erhält man auf Facebook und Instagram, außerdem wird bei Öffnung eine Fahne gehisst.

Weinwanderungen in Esslingen

Zwei geführte Weinwanderungen bieten die Esslinger Weingärtner in Kooperation mit dem Esslinger Stadtmarketing an. Etwa drei Stunden lang führen Wengerter durch die Weinberge mit Verkostungen unterwegs, danach geht es zur Kelter Weinsicht in Mettingen. Dort werden vier Weine probiert sowie die Kelter besichtigt. Die Termine sind am Samstag, 10. September, sowie am Samstag, 22. Oktober, Beginn ist jeweils um 11 Uhr. Die Teilnahme kostet 30 Euro. Hier kann man sich anmelden und erhält mehr Informationen.

Stände von Winzern am Esslinger Hafen

Zum ersten Mal soll es in diesem Jahr eine Esslinger Wein-Lounge geben. Am Wochenende vom 9. bis 11. September werden am Esslinger Hafenmarkt zwölf Stände aufgebaut, an denen Besucher mit Winzern ins Gespräch kommen sowie lokale Winzererzeugnisse probieren können. Auch Speisen werden angeboten. Die Stände sind an allen drei Tagen von 11 bis 23 Uhr geöffnet.

Kelterführung und Weinprobe in Esslingen

Der Esslinger Winzer Maximilian Kusterer lädt immer am ersten Freitag im Monat zur Weinprobe ein, die nächsten Termine sind am 2. September sowie am 7. Oktober. Beginn ist jeweils um 18 Uhr. Zunächst wird die Gruppe durch die Gravitationskelter geführt, anschließend werden drei Weine verkostet. Die Teilnahme kostet 20 Euro. Eine Anmeldung ist telefonisch unter 0711-35 79 09 oder per Mail an das Weingut Kusterer möglich.

Wein und Alpakas im Bottwartal

Eine Weinführung mit Alpakas bieten Wolfgang und Ingrid Link an; ein Weinerlebnisführer und eine Tourismusführerin. Die beiden führen rund drei Stunden durch das Obere Bottwartal (Kreis Ludwigsburg). Mit dabei sind sechs Alpakas, außerdem gibt es einen Sektempfang, drei Weinproben in der Steillage, drei Imbisse mit Abschluss am Grill sowie Getränke. Die Teilnahme kostet 49 Euro. Die nächsten Termine sind am Freitag, 9. September, um 15 Uhr, sowie am Samstag, 15. Oktober, um 15 Uhr. Treffpunkt ist jeweils in Oberstenfeld-Gronau, nähere Infos findet man auf deren Website.

Wein mit Schokolade im Remstal

Alexandra Neugebauer, eine Weinerlebnisführerin aus Kernen im Remstal, bietet klassische Weinwanderungen an, aber zum Beispiel auch eine Weinprobe mit Käse, Schokolade oder Brot. Außerdem hat sie sich eine Schatzsuche rund um Wein ausgedacht, bei der die Teilnehmenden sich im Geocaching ohne die Eingabe von Koordinaten versuchen. Die Schatzsuche dauert zwischen drei und fünf Stunden und kostet 165 Euro pro Gruppe. Mehr Infos zu den Angeboten findet man auf der Website.

Zig Angebote rund um Hessigheim

Weinspaziergang durch Bietigheim, Sekt und Wein in Besigheim, oder die Veranstaltung „Beschwingt durch den Herbst“ in Gemmrigheim: Die Felsengarten-Kellerei aus Hessigheim (Kreis Ludwigsburg) bietet so viele Wein-Events an, dass es kaum möglich ist, sie an dieser Stelle alle aufzuzählen. Es besteht dort auch die Möglichkeit, für private Events anzufragen, etwa für eine Fahrt mit dem Planwagen oder mit dem Oldtimerbus durch die Weinberge. Mehr Infos gibt es auf der Website.