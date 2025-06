Ausflugstipps in Ludwigsburg: Picknick mit Aussicht – diese Plätze im Kreis Ludwigsburg lohnen den Aufstieg

Ausflugstipps in Ludwigsburg

1 In den Weinbergen hat man eine tolle Aussicht. Foto: WienTourismus/Mafalda Rakoš

Im Kreis Ludwigsburg laden Genussplätze zum Verweilen ein. Neu dabei: der Platz „Alte Neckarschleife“ bei Bönnigheim – mit Aussicht, Wanderweg und schwäbischem Strandkorb.











Link kopiert

Sommer, Sonne, Steillagen – der Kreis Ludwigsburg bietet tolle Aussichtspunkte für eine Pause beim Wandern oder ein Picknick im Grünen. In Bönnigheim gibt es mit dem Genussplatz „Alte Neckarschleife“ seit Kurzem einen neuen Ort, der sich wunderbar in die Liste der Picknick-Spots einreiht.

Neuer Genussplatz „Alte Neckarschleife“ in Bönnigheim

„Mit diesem Genussplatz wird unsere Heimat auch an dieser Stelle toll in Szene gesetzt“, sagt Albrecht Dautel, Bürgermeister von Bönnigheim, erfreut. Kernstück des Platzes sind zwei überdimensionale Weinkisten, die als „schwäbische Strandkörbe“ zum Sitzen einladen. Außerdem wurde ein Rundwanderweg mit Infotafeln zum alten Neckar, zu Steinmauern und zum Wengertschutzhäusle eingerichtet. 

20 000 Euro hat der Bau des neuen Ausflugszieles gekostet. 80 Prozent davon wurden durch das Regionalmanagement gefördert. Wo heute Hohenstein liegt floss früher der Neckar. Später wurde dort der Steillagenweinbau kultiviert. „Deshalb werden im Rahmen des Regionalmanagements Neckarschleifen die Einrichtung von sogenannten Genussplätzen als Aufenthalts- und Verweilplätze gefördert“, erklärt Dautel. Dafür stehen pro Jahr gesamt 200 000 Euro Fördergeld durch das Land bereit.

Wer sich bei dem Begriff Genussplatz auf Köstlichkeiten aus der Region freut, könnte vor Ort enttäuscht werden. „Es ist ein Ort um die Landschaft zu genießen. Kulinarisch werden diese Plätze nur mit Gruppen, bei Weinerlebnisführungen oder bei Aktionstagen bespielt“, so Dautel. Beispielsweise im Rahmen des Genusswandertages des 3B-Tourismusteams am 10. August. Wer also den Ausblick und ein gutes Vesper genießen möchte, sollte vorsorgen.

Die Käsbergkanzel in Mundelsheim

Von der Käsbergkanzel blickt man auf die Mundelsheimer Neckarschleife. Foto: Karsten Schmalz

Wer sich in Mundelsheim zur Käsbergkanzel aufmacht, wird mit einem Blick auf eines der bekanntesten Fotomotive Württembergs, die Mundelsheimer Neckarschleife, belohnt. Ein ausgezeichneter Ort um zu picknicken und die Natur zu genießen. Und schon auf dem Weg hinauf durch die Weinberge, über den Käsbergweg, hat man einen tollen Rundumblick.

Über die Himmelsleiter hinauf zur Weinkanzel in Besigheim

Ein Ausblick auf die Besigheimer Altstadt. Foto: Boris Lehner

Über 400 Treppenstufen der Himmelsleiter müssen bewältigt werden, um die „schönsten Weinsicht Württembergs“, die Weinkanzel, in Besigheim zu erreichen. Und wer schon mal da ist, geht so schnell auch nicht mehr weg. Von der Weinkanzel blickt man auf die Stadt Besigheim und die Steillagen – ein toller Ort, um eine Picknickdecke und etwas Essen und Trinken auszupacken.

Den Benningkopf im Bottwartal entdecken

Der Aussichtspunkt befindet sich zwischen Steinheim-Forsthof und Großbottwar. Foto: Julia Amrhein

Wer es etwas ruhiger mag, ist auf dem 350 Meter hohen Benningkopf im Bottwartal genau richtig. Der Benningkopf ist Teil des Rundwanderwegs 2 des Wein-Lese-Wegs und bietet entlang des Weges immer wieder Gelegenheit, um zu verweilen. So beispielsweise an einem Aussichtspunkt zwischen Steinheim-Forsthof und Großbottwar.