Ausflugstipps im Kreis Esslingen: Diese sieben Museen geben Einblick in die regionale Kulturszene

Eintauchen in Kunst, Kultur und Stadtgeschichte – Im Landkreis Esslingen gibt es Museen aller Art mit verschiedenen Dauer- und Sonderausstellungen. In diesen sieben Museen und Galerien lohnt sich ein Besuch.

Urwelt-Museum Hauff Eine Zeitreise zurück zu den Dinosauriern der Jurazeit bietet das 1937 gegründete Urwelt-Museum Hauff an. Neben den zahlreichen Fossilien, die in der Ausstellung zu sehen sind, gibt es im Außenbereich des Museums einen Park mit lebensgroßen Dinosauriermodellen und einer Sand-Ausgrabungsstelle für Kinder. Geöffnet ist das Museum in der Aichelberger Straße 90 in Holzmaden von Dienstag bis Sonntag von 9 bis 17 Uhr. In den Wintermonaten von Dezember bis Februar ist das Museum von Freitag bis Sonntag von 9 bis 17 Uhr geöffnet.

Galerie der Stadt Wendlingen In der Weberstraße 2 in Wendlingen befindet sich die Galerie der Stadt Wendlingen. Die regelmäßigen Ausstellungen drehen sich rund um moderne Kunst. Am 7. Februar beginnt die Ausstellung „Situationen“. Beatriz Schaaf-Giesser und Wolfgang Stöhr zeigen hier Textil- und Drahtobjekte, sowie Malereien und Druckgrafiken. Die Ausstellung dauert bis zum 24. März. Die Öffnungszeiten der Galerie Wendlingen sind Mittwoch bis Samstag von 15 bis 18 Uhr und sonntags von 11 bis 18 Uhr.

Städtische Galerie Ostfildern Zeitgenössische Kunst wird auch in der Städtischen Galerie in der Gerhard-Koch-Straße 1 in Ostfildern ausgestellt. In der aktuellen Ausstellung „10 von 149“ präsentiert Hannah J. Kohler ihre multimedialen Werke, in denen sie Bezug auf kunsthistorische, mythologische und aktuelle Themen nimmt. Geöffnet ist die Galerie dienstags und donnerstags von 15 bis 19 Uhr, samstags von 10 bis 12 Uhr und sonntags von 15 bis 18 Uhr.

J. F. Schreiber-Museum Im J. F. Schreiber-Museum in Esslingen können Besucher einen Blick in das Firmenarchiv des 1831 gegründeten Schreiber-Verlages und in eine Steindruckerei werfen. Originale Entwürfe aus dem Archiv des Verlags, Bilderbücher, Papiertheater und Modelle werden hier ausgestellt. In der Bastelwerkstatt und der „Wurzelhöhle“ aus dem bekannten Kinderbuch „Etwas von den Wurzelkindern“ können die jungen Besucher sich selbst kreativ austoben. Geöffnet ist das Museum unter der Adresse Untere Beutau 8-10 von Dienstag bis Samstag von 14 bis 18 Uhr und sonntags von 11 bis 18 Uhr.

Stadtmuseum Nürtingen Das Heimatmuseum in Nürtingen gibt einen Einblick in die Stadtgeschichte: In der Wörthstraße 1 wird seit 1995 eine Sammlung an Kulturgütern der Stadt ausgestellt. Nebenher lädt das Stadtmuseum auch Familien immer wieder zu Sonderausstellungen ein. Bis zum 3. März dauert noch eine Ausstellung rund um Spielzeug aus früheren Generationen. Geöffnet ist das Stadtmuseum dienstags bis freitags von 14 bis 18 Uhr und am Wochenende von 10 bis 18 Uhr.

Museum St. Dionys Im Museum St. Dionys können Besucher herausfinden, was unter der Stadtkirche am Marktplatz in Esslingen verborgen ist. Anhand der mittelalterlichen Funde, die 1960 erstmals ausgegraben wurden, wird die Stadtgeschichte von Esslingen zurückverfolgt. Im Zuge von geführten Rundgängen können Besucher donnerstags und sonntags um 15 Uhr die Geschichte Esslingens inmitten von alten Fundamenten und Überresten von Gräbern zurückverfolgen.

Stadtmuseum Esslingen Historische Objekte aus der Stadt Esslingen gibt es im Stadtmuseum am Hafenmarkt 7 zu begutachten. Die hier ausgestellte Geschichte reicht zurück in Zeiten, als Esslingen noch eine mittelalterliche Reichsstadt war. Zur Feier des 800-jährigen Bestehend des Gelben Hauses erzählen Malereien und andere Artefakte die Geschichte des Bauwerks und ihrer früheren Bewohnern. Das Stadtmuseum im Gelben Haus ist dienstags bis samstags von 14 bis 18 Uhr geöffnet und an Sonntagen schon ab 11 Uhr.