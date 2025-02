Ausflugstipps für den Valentinstag: 6 romantische Orte im Kreis Esslingen

5 Die Esslinger Burg mit ihrem besonderen historischen Flair ist ein beliebter Ausflugsort. Foto: Roberto Bulgrin

In Esslingen und Umgebung gibt es viele außergewöhnliche Orte, die durch malerisches Flair und besondere Ausblicke nicht nur Verliebte anziehen. Ein Überblick am Valentinstag über romantische Fluchten aus dem Alltag.











Valentinstag – das bedeutet Blumen und süße Überraschungen. Aber es muss nicht immer etwas kosten. Für alle, die es weniger kommerziell mögen, bietet sich die Zeit um diesen Tag auch für ein Stelldichein an einem romantischen Ort an. In Esslingen und der Umgebung gibt es viele malerische Plätze, die nicht nur Verliebte anziehen – ein Überblick über ausgewählte Ausflugsziele.

1. Historisch – Esslinger Burg

Eine mittelalterliche Stadtbefestigung ist eigentlich kein Ort, der romantische Gefühle weckt. Doch die Esslinger Burg bietet eine derart malerische Kulisse, dass viele mit ihr wohlige Erinnerungen verbinden. Das erste Rendezvous, Schmetterlinge im Bauch, der erste liebevolle Blick, ein zaghafter erster Kuss – Momente fürs Herz. All das und vieles mehr hat die Burg schon unzählige Male erlebt. Wenn Gott Amors Pfeil mitten ins Herz getroffen hat, sucht sich so manches Paar das historische Gemäuer als reizvolle Kulisse fürs Hochzeitsfoto aus. Und als die Gastronomie im Dicken Turm noch zu den allerersten Adressen zählte, wurde dort auch gerne Hochzeit gefeiert.

Hört man sich bei Verliebten um, die sich auf der Burg treffen, hat jeder seinen eigenen Lieblingsplatz: Die Bänkchen rund um den Inneren Burgplatz laden ein zum Händchenhalten und Kuscheln, vom Kanonenbuckel aus genießt man einen herrlichen Blick über die Anlage und kann – etwas abseits vom Trubel – zärtliche Küsse tauschen, und wenn das Wetter mal – wie das an Valentinstagen nicht ganz ungewöhnlich ist – zu innigen Momenten nicht so richtig passen mag, genießen Verliebte im Seilergang nicht nur die einzigartige Aussicht, sondern ein schützendes Dach über dem Kopf.

Besonders romantisch im Abendlicht: Die Esslinger Burg. Foto: Roberto Bulgrin

2. Festlich – Gottesdienst im Münster

Zu einem Gottesdienst für Liebende lädt die Katholische Gemeinde Esslingen an diesem Sonntag, 16. Februar, um 18.30 Uhr ins Münster St. Paul ein. Dazu sind alle Paare herzlich willkommen, egal ob mit oder ohne Trauschein, jung oder alt, homo- oder heterosexuell, heißt es in der Ankündigung. Der Gottesdienst wird von Andrea Weber, Pastoralreferentin für Paare und Familien im Dekanat Esslingen-Nürtingen, und Pfarrer Stefan Möhler gestaltet. Nach dem Gottesdienst gibt es Gelegenheit für die Paare, sich für ihren gemeinsamen Weg und ihre Liebe den Segen zusprechen zu lassen. Der Gottesdienst ist eine Veranstaltung im Rahmen des Angebotes „Zeit zu zweit“.

3. Romantisch – Amortempel in Scharnhausen

Ein romantischer Ort für Paare, aber auch für andere Spaziergänger ist der Amortempel in Scharnhausen. In der Verlängerung der Wagenmannsteige oder – von der Kastanienallee im Scharnhauser Park her kommend – nach dem Hohlweg links findet man einen kleinen, antikisierenden Tempel, der heute „Amortempel“ genannt wird. In den Sommermonaten ist das luftige Bauwerk mit den zwölf Säulen manchmal zugewuchert. Es sieht aus, als sei es aus der Zeit gefallen.

Einst war das Tempelchen Teil eines englischen Gartens, den Herzog Carl Eugen 1788 errichten ließ. Es diente ursprünglich als eine Art Gartenlaube. 1818 jedenfalls war es mit einem zusammenklappbaren Tisch aus Tannenholz sowie einem Gartenkanapee samt Lederpolster möbliert. Zunächst stand das Tempelchen weiter unten auf der anderen Seite des Schlösschens im Bereich der heutigen Stallungen. 1822 wurde es mit Rücksicht auf den expandierenden Gestütsbetrieb dort abgebrochen und am heutigen Standort wieder aufgebaut. Entsprechend seinen zwölf ionischen Säulen wurde der Amortempel mit zwölf Kastanienbäumen umgepflanzt.

4. Natürlich – 150-jährige Eiche

Alle Lust will Ewigkeit. Der richtige Ort zum Verlieben ist nicht laut, nicht lauschig, nicht leise, nicht lieblich. Sondern symbolisch. Ein Ort, wo weite Ausblicke über Hang und Tal wie die Zukunft locken. Wo der Stamm der 150-jährigen Eiche stramm steht, bis dass der Blitztod ihn scheidet. Wo über allen Wipfeln Ruh ist, und darunter spürest du einen Hauch. Wo der Wind durch die Äste streicht wie die vergehende Zeit, aber das Rauschen der Blätter klingt wie das Raunen der Ewigkeit. Deshalb ist das Seracher Arboretum ideal zum Verlieben. Denn alle Lust will Ewigkeit. Weil sie in Wirklichkeit oft so kurz ist.

5. Jugendlich – Speed-Dating im Mehl’s Old Fashioned

Zum Speed-Dating am Valentinstag lädt die Esslinger Bar Mehl’s Old Fashioned am Marktplatz ein. Von 19 bis 21.30 Uhr haben Singles, die sich vorher anmelden, die Gelegenheit zum Kennenlernen am laufenden Band. In der Teilnahmegebühr von zehn Euro sei ein Liebescocktail enthalten, versprechen die Veranstalter.

6. Herzlich – Liebesstäffele in Nürtingen

Wo sich der aus Nürtingen stammende Entertainer und Schauspieler Harald Schmidt während seiner Schulzeit zum ersten Mal verliebte, prangt seit einiger Zeit ein blaues Schild: Liebesstäffele steht am Treppenaufgang an der Schlossgartenstraße. Zunächst war geplant, die Treppe nach Schmidt zu benennen, doch der Entertainer winkte ab. Auslöser war vor einigen Jahren die SWR-Sendung „Expedition in die Heimat“ gewesen, in der Schmidt sein erstes Liebeserlebnis preisgab.

Oberbürgermeister Johannes Fridrich und Ehefrau Astrid werben für das Nürtinger Liebesstäffele. Foto: privat

Der Oberbürgermeister Johannes Fridrich erkannte die Gelegenheit, ließ vom Bauhof gefertigte Metallherzen anbringen und erklärte: „Darunter können sich Verliebte küssen oder einfach nur in den Arm nehmen“. Wer als Zeichen der Verbundenheit ein Liebesschloss anbringen möchte, hat dazu Platz unter den Metallherzen an einem historischen Fenstergitter. com