Ausflugstipps für Baden-Württemberg: Hier entspannen Sie in wohliger Thermalwärme

1 In der Therme spielt das trübe Wetter keine Rolle. Foto: LOCHER /Paracelsus Therme/Dirk Kittelberger

Es ist wieder Thermen-Saison: Kälte, Schmuddelwetter und frühe Dunkelheit steigern die Sehnsucht nach wohltuender Wärme. Wir stellen fünf Thermen in Baden-Württemberg vor.











Link kopiert

Tristes Regenwetter und Kälte bestimmen wieder unseren Alltag. Was dagegen tun? Wie wäre es, mit wohlig-warmem Thermalwasser und Saunalandschaften gegen den Trübsinn anzukämpfen? Richtig, es ist wieder Zeit, in der Therme zu entspannend. Wir stellen eine kleine Auswahl aus Baden-Württemberg vor.

Cassiopeia Therme in Badenweiler

In der Cassiopeia Therme beleuchten freitags Kerzen die Räume. Foto: Cassiopeia Therme

In der Cassiopeia Therme beleuchten jetzt freitags ab 18 Uhr Kerzen die Räume, schaffen so eine gemütliche Atmosphäre und strahlen Ruhe aus. Neben den klassischen Saunalandschaften steht Besuchern seit Oktober wieder das römisch-irische Bad zur Verfügung. Das Besondere daran ist, dass man in einer Kältekammer startet und sich langsam und kreislaufschonend über einen Wärmeluftraum zum Heißluft- und Dampfraum vorarbeitet – bis im Ruheraum Entspannung wartet.

Mehr Infos

Paracelsus Therme in Bad Liebenzell

Die Panoramasauna in der Paracelsus Therme. Foto: Paracelsus Therme

Die herrliche Natur des Schwarzwalds mit klarer Luft und Ruhe trifft auf eine moderne Therme. Nackenduschen und Massagepilze im 34 Grad warmen Thermalbewegungsbad und im zwei Grad kälteren Außenbecken massieren müde Muskeln und lösen Verspannungen. In der Sauna Pinea stehen klassische finnische Blockhaussaunen. Die Panoramasauna bietet einen magischen Blick auf Burg Liebenzell. Die sanfteren Varianten sind die Relax- und Bio-Sauna. Wen es danach immer noch fröstelt, der kann seine Füße ins Fußwärmebecken tauchen. Um unter der Woche den Stress des Tages hinter sich zu lassen, kann man wochentags ab 19 Uhr zu einem After-Work-Special kommen.

Mehr Infos

Palais Thermal in Bad Wildbad

Wer so richtig abkühlen will, geht zum Eisbrunnen. Foto: Palais Thermal

Wie der Name der Therme es andeutet: Die Therme in Bad Wildbad ähnelt einem Palast. Mit ihrer Jugendstilarchitektur, maurischen Dekorationselementen und Säulen entführt sie Besucher bereits optisch in eine andere Welt. Hier kann man die Seele baumeln lassen und runterkommen. Das können Besucher in zwölf Thermalpools oder in sieben Saunen, die sich im Palais Thermal über drei Stockwerke erstrecken. Wer komplett abschalten will, wählt die Meditationssauna. Um den Kreislauf anschließend wieder in Schwung zu bringen, stehen Kneippbecken zur Verfügung. Und wem ein Eisbrunnen zum Abkühlen nicht genügt, der kann in der Ice Lounge Arktis-Atmosphäre erleben. Anschließend lässt es sich auf Wärmebänken dösen.

Mehr Infos

Albthermen in Bad Urach

Das Wasser im Becken bleibt wohlig warm. Foto: Albthermen

Seit 50 Jahren sprudelt in Bad Urach Thermalwasser aus 700 Metern Tiefe in die sechs Becken der Albthermen. In dem auf 32 bis 38 Grad erwärmten Wasser kann man sich treiben lassen und unbeschwerte Augenblicke verbringen. Erlebnisduschen und Lichtspiele beleben Körper, Geist und Seele. Wer schwitzen will, hat die Auswahl zwischen zehn Heißluftbädern und Saunaräumen, um unbeschwerte Stunden zu verbringen und Ruhe in seinen Alltag zu bringen.

Mehr Infos

Mineraltherme in Böblingen

Badehalle in der Böblinger Therme. /Dirk Kittelberger

In Böblingen lässt man die Kraft des Wassers auf sich wirken. Das mineralisierte Nass sprudelt den langen Weg aus einer Tiefe von 775 Metern an die Oberfläche. Massagedüsen und Nackenduschen in den Becken wirken entspannend auf die Muskulatur und beleben den Geist. Im Saunagarten stehen zahlreiche Erlebnisse zur Verfügung. Dabei können Gäste zwischen der klassischen finnischen Sauna oder etwas ausgefalleneren Varianten wählen: die Blütensauna ist ein Erlebnis für Aromaliebhaber und die Meeresklimasauna simuliert das Seeklima. Anschließend ist Nachruhen angesagt. Zurücklehnen, abschalten und entspannen.

Mehr Infos