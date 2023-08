8 Die Körsch plätschert gemütlich vor sich hin und führt die Radfahrer zu manchen Sehenswürdigkeiten. Foto: Ines Rudel

Schöne Etappen lassen sich auf dem Radweg entlang der Körsch zurücklegen. Christian Lenk, Chef des Albvereins Scharnhausen, zeigt seine Lieblingsplätze.















Nach Feierabend schwingt sich Christian Lenk gerne aufs Fahrrad und radelt an der Körsch entlang. „An der Strecke am Wasser gibt es so viel zu entdecken“, schwärmt der Vorsitzende der Ortsgruppe des Schwäbischen Albvereins in Scharnhausen. Seine kleine Tour beginnt am Alten Rathaus, einem schön restaurierten Fachwerkgebäude aus dem Jahr 1596, in dem sich heute ein Hotel befindet.