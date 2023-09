10 Marmorkugeln aus der Neidlinger Mühle Foto: Evelyn Scheer/Evelyn Scheer

„Das Universum ist eine Kugel – und das Ganze in Klein bei sich getragen, bringt Glück, so dachte man früher allegorisch“, sagt Stefan Metzler, der nebenberufliche Kugelmüller. Kugeln oder Murmeln galten einst nicht nur als Glücksbringer, sondern sind Funden nach das wohl älteste Spielzeug der Welt. Beliebt waren sie in vielen Kulturen, sowohl in der Urzeit als auch in der Antike und im alten Ägypten. „Damit man immer für ein Spielchen bereit war, hat man die Murmeln in der Hosentasche bei sich getragen“, erklärt Metzler. „Jede Kugel ist einzigartig, jede erzählt ihre Geschichte.“