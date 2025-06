Ausflugstipp im Kreis Esslingen: Das Mini-Mekka für Modellbaufans ist derzeit Wendlingen

16 Hier wird am Feiertag entspannt im Sitzen gearbeitet. Foto: Feicht

Für Modellbau-Fans lohnt sich ein Besuch der Jubiläumsfeier des Modellbauvereins Wendlingen. Noch bis 22. Juni sind die Bagger, Jachten, Trucks und vieles mehr unterwegs.











Am Ufer des Schäferhauser Sees in Wendlingen belädt gerade ein winziger Bagger einen entsprechend kleinen Lkw, der den Aushub in eine Anlage kippt, die Steine und Sand trennen. Die Fahrzeuge sind allesamt nicht einmal kniehoch.

Der Modellbauclub SMC Wendlingen feiert sein 45. Bestehen mit einem langen Ausfahrtwochenende an seinem Vereinsgelände. Am Donnerstag ging es los. Aber keine Bange: Noch bis Sonntag hat man Zeit, die Minifahrzeuge in Aktion erleben.

Jede Menge spannende Modellfahrzeuge

Nur wenige Meter von der Baustelle entfernt sind auf dem Wasser rund um einen detailgetreuen Nachbau eines Hafens kleine Rennboote und Frachtschiffe unterwegs. Unter einer Kastanie versuchen an Land kleine Trucks und Geländewagen, einen steinigen Parcours zu absolvieren, ohne umzukippen – das klappt zumindest meistens. Zur Feier gekommen sind neben zwei Modellbauclubs aus Sigmaringendorf und Stuttgart auch zahlreiche Modellbaufans mit ihren kleinen Maschinen. Allerhand Baumaschinen in verschiedenen Größen, Jachten, historische Schiffsnachbauten, Militärfahrzeuge und sogar ein U-Boot gibt es zu bewundern.

Noch bis Sonntag sind die Modelle in Wendlingen unterwegs

Die Feier geht weiter: Am Freitag fährt der Modellbauclub von 10 bis 17 Uhr, am Samstag von 10 bis 23 Uhr. Am Abend gibt es eine Nachtfahrt. Sonntags sind die Modelle von 10 bis 16 Uhr unterwegs. Die Adresse für die Anfahrt lautet: Schäferhauser Straße 30, Wendlingen am Neckar. Parkplätze gibt es in unmittelbarer Nähe zum Vereinsgelände. Mehr Informationen zu dieser und weiteren Veranstaltungen des Vereins gibt es online unter: www.smc-wendlingen.org