10 Beim Action-Painting gibt es kein Richtig oder Falsch, sondern es geht um den Spaß und das Gruppenerlebnis. Foto: Roberto Bulgrin

Angst vor Farbspritzern sollte man beim Action-Painting nicht haben. In der Artfactory 27 im Neckarspinnerei Quartier in Wendlingen kann man als Gruppe seine Kreativität neu entdecken.











Mit viel Schwung und einem breiten Lächeln klatschen vier junge Menschen Farbe an eine riesige Leinwand: Pink, Blau, Grün und Gelb spritzen durch die Luft des Außenbereichs des Neckarspinnerei Quartiers in Wendlingen. Es entstehen individuelle Muster, wo der jeweilige Farbschwall die Wand getroffen hat. Je nachdem, aus welchem Winkel die Farbe aufgetroffen ist und mit wie viel Elan der Becher geschleudert wurde. Die mit Wasser verdünnten Acrylfarben mischen sich und laufen in neuen Farbtönen in mehreren Rinnsalen die Wand hinab. „Man muss erst den Hintergrund entstehen lassen“, kommentiert Anthony Di Paola das wilde Treiben. Er ist Leiter der Artfactory 27, die erst kürzlich von Esslingen nach Wendlingen umgezogen ist. Heute findet hier ein Action-Painting-Workshop statt.