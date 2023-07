1 Den Pflegern im Zoo über die Schulter schauen, wie hier bei den Brillenpinguinen. Foto: Lichtgut - Oliver Willikonsky

Wer möchte nicht einmal Pflegerinnen und Pflegern über die Schulter schauen, wenn sie im Zoo die Tiere füttern? Wir geben sieben Tipps, wann und wo das in der Stuttgarter Wilhelma möglich ist.















Das ganze Jahr über können Besucher in der Stuttgarter Wilhelma nicht nur miterleben, wie Tiere leben, sondern auch, wie sie gefüttert werden. Das gibt ganz besondere Einblicke in das Leben der Zoo-Bewohner. Wer weiß schon, welches Tier was und wie viel frisst? Hier eine kleine Auflistung der aktuellen Fütterungszeiten an sieben Orten des Zoos.