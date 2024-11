Ausflug ab Stuttgart: Nostalgische Zugfahrt zu bayerischen Christkindlmärkten

1 Die Elektrolok E 10 228 stammt aus dem Jahr 1961. Foto: DBK Historische Bahn e.V.

Am ersten Adventssonntag veranstaltet ein Verein eine Fahrt mit historischem Zug zu zwei Weihnachtsmärkten in Bayern. Ein- und aussteigen kann man unter anderem in Stuttgart, Waiblingen und Schorndorf.











Eine schöne Art, um in Adventsstimmung zu kommen, ist es, einen Weihnachtsmarkt zu besuchen. Und bei einem Ausflug des Vereins DBK Historische Bahn e.V. am Sonntag, 1. Dezember, hat man die Wahl zwischen zwei Christkindlmärkten: in Bamberg oder in Nürnberg. Hin und zurück fährt man auf nostalgische Weise: mit einer ehrenamtlich wieder in Betrieb gesetzten Elektrolok E 10 228 aus dem Jahr 1961 sowie Wagen aus den Jahren 1955 bis 1970.

Der Zug fährt am ersten Adventssonntag um 9 Uhr am Stuttgarter Hauptbahnhof los, alternativ in Bad Cannstatt (9.06 Uhr), Waiblingen (9.18 Uhr) und Schorndorf (9.35 Uhr). Zudem hält der Zug in Schwäbisch Gmünd, Aalen, Ellwangen, Crailsheim und Ansbach. Im Speisewagen werden Fahrgäste vom Frühstück bis zum Abendessen versorgt, zudem gibt es Glühwein und Punsch.

Man hat die Wahl zwischen Bamberg und Nürnberg

Um 13 Uhr soll der Zug Bamberg erreichen, wo auf dem Maximiliansplatz ein Christkindlmarkt stattfindet sowie die historische Altstadt erkundet werden kann. Um 17.30 Uhr fährt der Zug wieder zurück Richtung Region Stuttgart. Wer lieber kürzer Zug fahren und mehr Zeit auf einem Christkindlmarkt verbringen will, kann bereits um 12.06 Uhr in Nürnberg aussteigen. Dort findet einer der größten Weihnachtsmärkte Deutschlands sowie einer der bekanntesten der Welt statt. In Nürnberg ist die Rückfahrt dann für 18.19 Uhr geplant. In Stuttgart kommt der Zug um 22.11 Uhr wieder an.

Die Wagen stammen aus den Jahren 1955 bis 1970. Foto: DBK Historische Bahn e.V.

Eine Fahrkarte kostet regulär 55 Euro, Familien erhalten Rabatte. Ein Sitz in der Ersten Klasse kostet mehr. Für Rückfragen und Fahrkartenbestellungen ist der Verein unter der Telefonnummer 07951-9 67 99 97, montags bis samstags von 9 bis 19 Uhr, erreichbar. Zudem kann online unter www.dbkev.de gebucht werden.