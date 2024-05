Ausflüge in Stuttgart: Wo die Pfingstferien auch bei schlechtem Wetter Spaß machen

1 In den Wagenhallen findet während der Pfingstferien ein Nachtflohmarkt mit musikalischer Begleitung statt. Foto: Lichtgut - Ferdinando Iannone/Ferdinando Iannone

Das schlechte Wetter macht auch vor dem Pfingsturlaub nicht halt und erschwert die Freizeitgestaltung. Zum Glück gibt es in Stuttgart eine Menge Aktivitäten bei denen man trocken bleibt.











Da hat man endlich zwei Wochen Pfingstferien und dann spielt das Wetter nicht mit. Dass das Wetter einem in Baden-Württemberg einen Strich durch die Urlaubsplanung machen kann ist nichts Neues. Blöd ist es nur, wenn die Pläne, die man sich zurecht gelegt hat auf Sonne und heiße Temperaturen abgestimmt sind. Um euch bei der Umplanung zu helfen haben wir einige Tipps aufgeschrieben, was man in Stuttgart bei Regen unternehmen kann.

Rätselraten und Teamwork stärken

Los gehen unsere Freizeit-Tipps mit einer Unternehmung für Hobbydetektive. Wer Spaß am Rätselraten hat, für den könnte ein Escape Room etwas sein. Probiert euch als Paar oder in einer Gruppe aus und testet euer Teamwork bei Team Escape Stuttgart. Je besser ihr zusammen arbeitet, desto schneller könnt ihr die Rätsel lösen und kommt vor Ablauf der Frist aus dem Raum heraus.

Dampf ablassen im Rageroom

Ihr seid wütend, dass ihr in euren Pfingstferien nichts draußen unternehmen könnt? Dann lasst eurer Wut doch einfach freien lauf. Im Rageroom Stuttgart könnt ihr zerschlagen und zerstören was das Zeug hält. Es werden verschiedene Werkzeuge zur Verfügung gestellt, mit denen ihr alles kurz und klein schlagen dürft.

Schweineausstellung und Schweinshaxe

Ein Museumsbesuch bietet sich bei Regen und kalten Temperaturen immer an. Das etwas andere Museumserlebnis ist ein Rundgang durchs Schweinemuseum in Stuttgart. Laut Website werden über 50.000 Exponate zum Thema Schwein ausgestellt. Wer anschließend noch Hunger bekommt, kann sich im dazugehörigen Restaurant noch eine Schweinshaxe bestellen.

Shoppen bei Nacht

Auch für Schnäppchenjäger ist in den Pfingstferien etwas geboten. In den Wagenhallen in Stuttgart findet am 25. Mai ein Nachtflohmarkt statt. Die Stände sind bereits vergeben, aber zum Stöbern darf man ab 18 Uhr vorbeikommen. Für Musik ist ebenfalls gesorgt, denn DJ Turnbeutelvergesser legt auf. Der Eintritt kostet zwei Euro.

Hoch hinaus in der Sprungbude

Für Trampolinfans gibt es in Stuttgart eine feste Anlaufstelle: Die Sprungbude in Bad Cannstatt. In der großen Trampolin Halle kann man sich richtig auspowern und den einen oder anderen Salto ausprobieren. Neu in der Sprungbude ist der doppelte Donnerstag. An diesem Wochentag kann man nämlich für das gleiche Eintrittsgeld doppelt so lange bleiben.