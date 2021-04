Spazierengehen an Karfreitag – behütet von der Polizei

Ausflüge in Stuttgart und Region

7 Die Polizei geht Streife am Max-Eyth-See. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Die Sonne schien, viele Menschen zog es am Karfreitag nach draußen. Vielerorts ging es dabei sehr entspannt und ohne große Drängelei zu, am Max-Eyth-See musste die Polizei allerdings mitunter eingreifen.

Stuttgart - Auf dem Württemberg herrscht am Freitagnachmittag entspannte Stimmung. Es ist zwar nicht mehr so warm wie in den vergangenen Tagen, doch weil die Sonne vom fast wolkenlosen Himmel scheint, lässt es sich auf den Stufen vor der Grabkapelle auch bei 13 Grad Lufttemperatur gut aushalten. Mit reichlich Abstand sitzen dort Paare und Familien und genießen den Karfreitag mit einem kleinen Picknick oder mitgebrachten Getränken.