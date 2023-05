Villa Hirzel in Schwäbisch Gmünd Ein Koch dekonstruiert den schwäbischen Kartoffelsalat

Die besten Restaurants in Baden-Württemberg: Wir essen in außergewöhnlichen Kneipen, bodenständigen Landgasthöfen und ausgezeichneten Sternerestaurants. Heute im Test: die Villa Hirzel in Schwäbisch Gmünd.