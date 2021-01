1 Winfried Kretschmann spricht mitunter von Straßenkontrollen und Parkplatzsperren, um Touristenansammlungen wie hier am Mummelsee im Schwarzwald zu vermeiden. Foto: dpa/Benedikt Spether

Im Schwarzwald und auf der Schwäbischen Alb ist es in der Coronakrise wegen Tagesausflüglern voll. Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann will das nicht länger hinnehmen – und kündigt Maßnahmen an.

Stuttgart - Das Land will gegen die Überfüllung touristischer Ziele vorgehen und Tagesausflüge einschränken. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) zeigte sich am Freitag im Landtag verärgert darüber, dass es trotz des Corona-Lockdowns am vergangenen Wochenende einen Ansturm auf die Schneeregionen im Land gegeben hatte. „Das geht gar nicht“, sagte der Grünen-Politiker und kündigte verschärfte Maßnahmen an: „Die Menschen müssen wissen, dass wir sie wieder nach Hause schicken, wenn es im Schwarzwald oder auf der Schwäbischen Alb zu voll wird.“

Kretschmann will vor allem die Landkreise in die Pflicht nehmen: „Wir werden die örtlichen Behörden anhalten, solchen Ansammlungen und Verstößen gegen das Abstandsgebot unverzüglich vor Ort entgegenzuwirken und sie mit entsprechenden Maßnahmen, wie etwa Parkplatzsperrungen oder Straßenkontrollen an touristischen Ausflugszielen, zu verhindern.“ Er habe mit Sozialminister Manne Lucha (Grüne) und Innenminister Thomas Strobl (CDU) verabredet, dass diese mit den Kommunen die Maßnahmen vorbereiten. Ziel sei es, Ansteckungen aufgrund von Massenansammlungen zu verhindern.