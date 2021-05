Mit Schnelltest und Online-Ticket in die Wilhelma

Ausflüge an Pfingsten in Stuttgart und Region

8 Die Flamingos begrüßen die Besucher nahe dem Haupteingang. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Die Pfingstferien haben begonnen. Wer nicht reisen kann und will, für den haben wir Ideen für Ausflüge in der Region Stuttgart gesammelt, die auch in der Coronapandemie möglich sind.

Stuttgart - Endlich ist die Wilhelma wieder offen und präsentiert den Besuchern eine Reihe von neuen Mitbewohnern. Die Jungtiere sind immer wieder ein großer Anziehungspunkt. Am meisten Nachwuchs gibt es bei der Affenbande der Dscheladas. Die Gemeinschaft der quirligen Zoobewohner ist durch sieben Babys von 22 auf 29 Tiere gewachsen. Möglich machten dies die beiden neuen Männchen Achim und Johann, die man natürlich auch bewundern kann. Die sieben Mütter sind also gut beschäftigt und halten ihre Säuglinge vor der leuchtend roten nackten Brust oder tragen sie unter dem Bauch, wenn sie am Boden unterwegs sind. Neue Mitbewohner gibt es auch auf der Felsenanlage: Bei den Mähnenspringern gab es im April zwei Geburten. Mit den beiden Lämmern springen jetzt 19 der Hornträger durchs Gelände.