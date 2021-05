Ausflüge an Pfingsten in Stuttgart und Region

1 Die Hörschbachschlucht liegt im Schwäbischen Wald. Foto: Gottfried Stoppel

Die Pfingstferien haben begonnen. Wer nicht reisen kann und will, für den haben wir Ideen für Ausflüge in der Region Stuttgart gesammelt, die auch in der Coronapandemie möglich sind.

Stuttgart - Um 1760 sollen die Mainhardter Räuber, eine Gruppe von 58 Männern, in der Hörschbachschlucht ihr Unwesen getrieben haben. Armut und Hunger trieben sie in die Kriminalität. Zahlreiche Verstecke im Wald boten ihnen Schutz. Wer sich heute in die Hörschbachschlucht bei Murrhardt traut, der begibt sich in ein abenteuerliches kleines Wasserfall-Land. Der Wanderparkplatz liegt direkt an der Schlucht zwischen dem Murrhardter Reitverein, der Schwarzenmühle und dem Trailhof. Und der erste Wasserfall lässt nicht lange auf sich warten. Gleich zu Beginn der fünf Kilometer langen Route stürzt der „Vordere Wasserfall“ fünf Meter in die Tiefe. Dann folgt man dem Bachbett rund zwei Kilometer quasi über Stock und Stein. Man benötigt ein bisschen Balancegefühl, denn nicht überall sind Brücken und der Weg führt durch den Hörschbach auch mal von Stein zu Stein. Regenfälle und umgestürzte Bäume verändern den Wanderweg stetig und macht die Tour spannend.