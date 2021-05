Ausflüge an Pfingsten in Stuttgart und Region

1 Die Waldkugelbahn ist ein Spaß für Kinder. Foto: Gemeinde Urbach/Heiko Potthoff

Die Pfingstferien haben begonnen. Wer nicht reisen kann und will, für den haben wir Ideen für Ausflüge in der Region Stuttgart gesammelt, die auch in der Coronapandemie möglich sind.

Stuttgart - Sehen, Hören, Schmecken und Tasten sind gefragt, wenn man die natürliche Vielfalt des Waldes kennenlernen will. An zehn Stationen macht der Walderlebnispfad im Bärenbachtal bei Urbach den Lebensraum Wald und seine vielfältige Tierwelt für Kinder und Erwachsene gleichermaßen erlebbar. Er führt in Form einer liegenden Acht vom Waldparkplatz Hagsteige hinab in das Bärenbachtal und zurück. Zu den spannenden Attraktionen zählen die Waldkugelbahn, die Biberburg oder der Waldbach. Die zahlreichen Spielstationen sind bewegungsorientiert, kreativ und abwechslungsreich gestaltet.