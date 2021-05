Ausflüge an Pfingsten in Stuttgart und Region

1 Wenn diese Bank nicht zum Verweilen einlädt . . . Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Die Pfingstferien haben begonnen. Wer nicht reisen kann und will, für den haben wir Ideen für Ausflüge in der Region Stuttgart gesammelt, die auch in der Coronapandemie möglich sind.

Stuttgart - Der Wernhaldenpark befindet sich zwar fast mitten in Stuttgart, ist aber ein exotisches Kleinod, das selbst viele Einheimische nicht kennen. Er liegt unterhalb der Neuen Weinsteige an einem Steilhang im Stuttgarter Süden. Darüber hinaus durchziehen zwei Klingen das Landschaftsschutzgebiet. Kleine Holzbrücken oder Felsen führen teilweise über sie hinweg. Ein guter Startpunkt für die Tour ist der von den Naturfreunden Stuttgart-Heslach ausgewiesene Rote-Socken-Weg – gekennzeichnet ist er durch Tafeln mit der roten Socke. Er startet am Marienplatz und führt über die Liststaffel vorbei am Jugendstilhaus Nr. 2 durch das Lehenviertel mit seinen Gründerzeithäusern. Fast am Ende der Oberen Altenbergstraße biegt man rechts in den Landschaftspark Wernhalde ein.