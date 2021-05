Der Skulpturenweg in Strümpfelbach – auch für Kinder ein Erlebnis

Ausflüge an Pfingsten in Stuttgart und Region

1 Die Figuren auf dem Skulpturenweg sind skurril und lustig. Foto: Martina Santelli/Martina Santelli

Die Pfingstferien haben begonnen. Wer nicht reisen kann und will, für den haben wir Ideen für Ausflüge in der Region Stuttgart gesammelt, die auch in der Coronapandemie möglich sind.

Stuttgart - Ob Weingärtner aus Muschelkalk, Zeitungsleser, Flöter im Baum oder die liegende Frau auf dem Rücken – die Figuren auf dem Skulpturenweg in Strümpfelbach sind wunderbar skurril und lustig – ein lebendiges Museum unter freiem Himmel. 43 davon kann auf dem drei Kilometer langen Weg bestaunen. Mal ist eine gestikulierende Skulptur zu sehen, mal eine nackte – jede erzählt eine andere Geschichte und lässt sich individuell interpretieren. Dabei sind auch tierische Vertreter wie der Ziegenbock, das Schaf und der Vogelkopf dabei – das macht auch Kindern Spaß. Die Figuren aus Bronze oder Stein stammen aus drei Künstlergenerationen der Familie Nuss und fügen sich in die Landschaft ein. Und man weiß nie, wann in den Weinbergen die nächste auftaucht.