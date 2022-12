Kurioses aus Baden-Württemberg Nikolaus und Knecht Ruprecht mit Alpakas unterwegs

Im Kreis Biberach halten viele Autofahrer am Freitagmorgen an, um Bilder von einem süßen Quartett zu machen. Dort sind der Nikolaus mit Knecht Ruprecht und zwei Alpakas unterwegs. Was dahintersteckt.