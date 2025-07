Auseinandersetzung in Wendlingen: Männer liefern sich nächtliche Prügelei – 37-Jähriger greift Polizei an

1 Die Polizei legte einem der Kontrahenten Handschellen an, er attackierte dabei die Beamten. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Fotostand

Nach einem eskalierten Streit in einem Mehrfamilienhaus in der Ludwigstraße in Wendlingen (Kreis Esslingen) hat die Polizei in der Nacht zum Mittwoch einen Mann festnehmen müssen. Kurz vor Mitternacht waren den Angaben einer Polizeisprecherin zufolge zwei Männer im Alter von 37 und 44 Jahren körperlich aneinandergeraten.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei riefen mehrere Anwohner wegen der lautstarken Auseinandersetzung den Notruf. Der 44-Jährige entfernte sich dann noch vor Eintreffen der Beamten vom Ort des Geschehens, während der 37-Jährige dort blieb und sich weiter aggressiv verhielt.

Laut Polizei sollte der MAnn, der durch die Auseinandersetzung zuvor leicht verletzt war, deshalb von den Beamten mit Handschellen gefesselt werden.

Dagegen wehrte sich der 37-Jährige heftig und schlug um sich. Die Polizisten setzten daraufhin Pfefferspray ein, um ihn zu Boden zu bringen. Eine Angehörige des Mannes versuchte, die Festnahme zu verhindern, wurde aber von den Beamten, die auch einen Diensthund dabei hatten, zurückgedrängt. Auch sie wurde vorübergehend gefesselt. Der 37-Jährige kam nach der Festnahme in die Gewahrsamseinrichtung. Bei dem Einsatz erlitten vier Polizisten leichte Verletzungen.