Auseinandersetzung in Unterensingen: 27-Jähriger nach Streit mit Messer verletzt

1 Einer der Männer verletzte seinen Kontrahenten offenbar mit einem Messer. (Symbolfoto) Foto: imago/Agentur 54 Grad

Bei einer Auseinandersetzung in Unterensingen (Kreis Esslingen) sind am Donnerstagmorgen zwei Männer verletzt worden. Offenbar wurde ein Messer eingesetzt.











﻿Am Donnerstagmorgen ist ein Streit in einer Unterkunft in der Nürtinger Straße in Unterensingen (Kreis Esslingen) eskaliert. Nach Angaben der Polizei waren kurz nach 8 Uhr ein 27-jähriger und ein 38-jähriger Bewohner aneinandergeraten.

Der ältere Mann soll den Jüngeren in der Folge mit einem Messer am Arm verletzt haben. Der Rettungsdienst brachte den 27-Jährigen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus.

Der 38-Jährige erlitt nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Eine Rettungswagenbesatzung untersuchte ihn noch vor Ort. Nach den polizeilichen Maßnahmen wollte er sich selbstständig in zum Arzt begeben. Die Ursache für den Streit war zunächst unklar.