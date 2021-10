Auseinandersetzung in Plochingen

1 In Plochingen belästigte eine Gruppe von 20-30 Personen einen Jugendlichen und schlugen sich mit zwei Männern. (Symbolfoto) Foto: Phillip Weingand

Am Freitagabend kam es zu einer Auseinandersetzung im Galgenbergpark in Plochingen. Sowohl die genauen Hintergründe als auch die Identität der Tatverdächtigen ist noch unbekannt. Zwei Personen wurden verletzt.















Am Freitagabend um 22:20 Uhr kam es zu einer Auseinandersetzung in der Stuttgarter Straße, im Galgenbergpark in Plochingen. Die genauen Hintergründe sind dabei noch unklar. Laut Zeugenaussagen waren insgesamt 20 bis 30 Personen beteiligt.



Ein 16-jähriger Jugendlicher wurde zunächst von einer unbekannten Person einer größeren Gruppe am Pullover gepackt. Dieser Jugendliche wurde bereits einige Tage zuvor durch unbekannte Täter im selben Park geschlagen. Der 16-Jährige konnte sich zunächst aus der Situation entziehen, doch die Personengruppe kam kurze Zeit später wieder auf ihn zu. Nach Angaben der Polizei versuchten zwei unbeteiligte Männer im Alter von 23 und 24 Jahren, dem Jugendlichen zu helfen und wurden daraufhin von der Personengruppe geschlagen und getreten. Ein Rettungswagen musste gerufen werden.



Eine genaue Beschreibung der Tatverdächtigen war nicht möglich. Laut Polizei weiß man nur, dass sie schwarze Hoodies und OP Masken trugen. Mehrere Streifenwagen wurden zur Fahndung eingesetzt. Hierbei fand man eine weitere Gruppe mit einer verletzten 21-Jährigen Person. Ob es auch die Gruppe ist, die in Zusammenhang mit dem anderen Vorfall steht ist noch nicht bekannt.