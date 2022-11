Auseinandersetzung in Nürtingen

Zwei junge Männer geraten in einer Gemeinschaftsunterkunft in Nürtingen (Kreis Esslingen) Sonntagmittag in Streit – drei Personen werden leicht verletzt.















In einer Gemeinschaftsunterkunft in der Nürtinger Christophstraße ist es laut Polizeiangaben am Sonntagmittag zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen, bei der auch ein Messer eingesetzt wurde.

Den ersten Ermittlungen zufolge war es dort gegen 13.40 Uhr zunächst zu einem Streit zwischen zwei Bewohnern im Alter von 20 und 22 Jahren gekommen, der in Handgreiflichkeiten mündete. Dabei soll auch ein Messer zum Einsatz gekommen sein. Der 22-Jährige soll dabei leichte Verletzungen erlitten haben, die ambulant im Krankenhaus versorgt wurden mussten.

Entlassung nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen

Auch seien der 20-Jährige, der vorläufig festgenommen wurde, und ein weiterer Bewohner im Alter von 28 Jahren, der offenbar schlichtend eingreifen wollte, leicht verletzt worden. Sie wurden vor Ort versorgt. Der 20-Jährige wurde nach Abschluss der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß entlassen. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen.