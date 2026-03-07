Auseinandersetzung in Nürtingen: Der Polizei widersetzt und Beamte angegriffen

1 Die Polizei war in Nürtingen im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

Vor einer Gaststätte kommt es zu einer Auseinandersetzung. Als die Polizei eintrifft, können die Beamten nichts entdecken, doch am Busbahnhof treffen sie auf einen Verdächtigen.











Am Zentralen Omnibusbahnhof in Nürtingen sollen sich zwei 34 und 37 Jahre alte Männer der Polizei widersetzt und Beamte angegriffen haben. Vorangegangen war offenbar eine Auseinandersetzung vor einer Gaststätte in der Bahnhofstraße. Das berichtet die Polizei.

Demnach wurde der Polizei kurz nach 20 Uhr die Auseinandersetzung vor der Gaststätte gemeldet. Nachdem die Beamten vor Ort nichts feststellen konnten, leiteten sie eine Fahndung ein. Gegen 20.30 Uhr konnten die Polizisten dann einen 37-Jährigen am Busbahnhof feststellen, der zuvor wohl an den Streitigkeiten beteiligt war. Der stark betrunkene Mann soll sich gegenüber den Einsatzkräften aggressiv und unkooperativ verhalten haben, so dass er schließlich zu Boden gebracht und ihm Handschellen angelegt werden mussten. Dagegen wehrte sich der 37-Jährige massiv und verletzte einen Polizeibeamten durch einen Tritt leicht am Oberschenkel.

Währenddessen habe sich ein 34-Jähriger in die polizeilichen Maßnahmen in bedrohlicher und aggressiver Art und Weise eingemischt, so dass dieser ebenfalls zu Boden gebracht und ein Polizeihund eingesetzt werden musste. Dabei wurde der 34-Jährige leicht verletzt. Schließlich wurden beide Männer in Gewahrsam genommen. Der 37-Jährige musste die Nacht in einer Gewahrsamszelle verbringen, der 34-Jährige wurde nach medizinischer Versorgung stationär in einer psychiatrischen Fachklinik aufgenommen.