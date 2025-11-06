Auseinandersetzung in Kneipe: Polizei nimmt 25-Jährigen in Esslingen nach Streit in Gewahrsam

1 Die Polizei nahm den 25-Jährigen über Nacht in Gewahrsam. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/onw-images

Ein 25-Jähriger ist in der Nacht zum Donnerstag in der Nähe des Esslinger Bahnhofs mehrfach wegen aggressiven Verhaltens aufgefallen. Die Polizei nahm ihn schließlich in Gewahrsam.











﻿Ein Streit zwischen mehreren Gaststättenbesuchern in der Nähe des Esslinger Bahnhofs hat in der Nacht zum Donnerstag zur Festnahme eine 25-Jährigen geführt. Wie die Polizei berichtet war der offenbar alkoholisierte Mann zuvor einem Platzverweis nicht nachgekommen.

Demnach war der junge Mann zunächst gegen 1.30 Uhr mit mehreren Gästen in einem Lokal am Bahnhof in Streit geraten. Dieser hatte sich in der Folge aus der Kneipe nach draußen verlagert, woraufhin hinzugerufene Polizisten dem 25-Jährigen einen Platzverweis aussprachen.

Der Mann kam dem zunächst nach, kehrte gegen 2.45 Uhr aber wieder zurück und tauchte erneut vor der Gaststätte auf. Weil er herumschrie und sich sehr aggressiv verhielt, wurde er von erneut alarmierten Polizisten in Gewahrsam genommen und über Nacht arrestiert.